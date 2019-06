Kristian von Hornsleth: »Når folk siger, at de er venner med deres børn, får jeg kvalme«

Vi har speederen helt i bund og kurs mod Graceland Randers, da mobilen ringer igen. Kristian von Hornsleth trykker på svar og sætter headsettet i.

»Det skal ligne en pistol fra siden,« nærmest råber han til personen i den anden ende. Og gentager lidt højere:

»Jeg ved ikke, om det skal være en pistol oppefra, men det skal ligne en pistol fra siden!«

Forinden har han modtaget opkald fra en assistent, der vil gøre status over et kommende samarbejde med en vandflaskeproducent. Han har også talt med en medarbejder, der er ved at arrangere et »investor-møde«, og så ringede klipperenfor at tale om en hjemløsefilm, som snart er klar efter snart 12 måneders arbejde.

Hornsleth lægger ikke skjul på, at han er ved at gå helt kold på sidstnævnte projekt.

»Men det bliver vildt godt. Måske skulle vi sælge den til Netflix. Har du en kontakt hos dem?« spørger han og peger ud på Graceland Randers, der flyver forbi i farten.

»Frygteligt sted. Men de har fire gange så mange besøgende som Randers Kunstmuseum.«

Hornsleth har respekt for tal. Det skjuler han ikke. Han har også respekt for sportsvogne og for fattigdomsbekæmpelse og for vilde ideer. Med alderen er han blevet kystbanesocialist, siger han stolt. For selvfølgelig skal vi have et lige samfund. Bare vi også kan køre i lækre biler.

Det sidste griner vi meget af, mens vi ræser gennem Jylland i den hvide varevogn, vi kører i, mens Hornsleth forhandler en ny leasingkontrakt på en bil, han »kan være bekendt« at køre rundt i.

»Måske er det konsekvensen af at leve i et konformt konsensussamfund. Man får sådan lyst til at køre Porsche,« siger han med en hånd på det ene par af de to briller, han har på. Et par holder håret, et andet sidder på næsen.

»Vi skal bare afsted. Det er Jylland, det her. Folk kører sgu så pænt.«

Børns fortrolighed med vold

Vi er på roadtrip til Randers for at se den første danske museumsudstilling med Hornsleths ting. Efter 20 år som udøvende kunstner og førsteprovokatør i mediernes spalter er han endelig lukket indenfor i varmen.

Der er langt fra Hellerup til Randers, men det er her, på det lokale museum, at man har haft lysten til at samle alle Hornsleths værker under titlen »Kristian von Hornsleth - SUPER CRASH«. Nu hænger de her: Fra de første lærreder, hvor han skrev »Kill the Rich«, hen over billeder af nazisoldater til de sidste værker, der med hans egne ord er blevet mere socialaktivistiske.

Som »Buy a Homeless«, hvor britiske hjemløse blev udstyret med en gps, så køberen kunne sidde hjemme og følge vagabondernes færden, og Uganda-projektet, hvor en hel landsby tog kunstnerens efternavn i bytte for en ged. »We want to help you, but we want to own you«, som der står over indgangen.

»De har allesammen beholdt navnet,« konstaterer Hornsleth, da vi bevæger os gennem de kommunegrå lokaler, der oplyses af maleriernes pangfarver. Hornsleths kunst har altid talt med store bogstaver. Her - på det velpudsede linoleumsgulv- råber de nærmest ad os.

»Det er en farlig cocktail at være utålmodig, bedrevidende og arrogant,« siger Kristian Hornsleth som for første gang udstiller på et dansk museum. Fold sammen Læs mere Læs mere

Blandt de mest højrøstede værker er Langeland School Massacre Project fra 2009. Projektet bestod i at lade eleverne fra Langeland Efterskole genopføre skyderiet ved amerikanske Columbine High School, hvor to elever, Eric Harris og Dylan Klebold, skød og dræbte 12 andre elever og en lærer, mens yderligere 24 blev såret.

På en postkasserød baggrund ses de velnærende danske børn med teaterblod om munden og udslukkede øjne. Flere billeder viser hvide klinker, hvor hænder og fingeraftryk har sat røde aftryk af desperation og dødskamp.

Hornsleth stiller sig op foran væggen med vidt spredte ben og en hånd i hver side.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det, men der er noget, der drager mig ved det. Man kan godt se, at det er fake, men samtidig er børnene jo enormt fortrolige med den vold. Lærerne var også kede af det. »Hvor har vores små pusser lært al den vold fra?««

Faldt de for naturligt ind i rollen?

»Fuldstændig. Men der var også mange, der ikke forstod det projekt. Og så ved jeg bare, at jeg har fat i noget af det rigtige.«

Man skal have nogle rammer

Det var på Herlufsholm, at Kristian von Hornsleth blev kunstner.

Ifølge ham selv var der tre forskellige elevgrupper på den forkætrede kostskole. Oilskins-jetsettet, der stadig troede på tolvmandsforeningerne og Det Konservative Folkeparti, de forkælede københavnerbørn og så de diplomatbørn, der blev plantet på skolen af deres fraværende forældre. Hornsleth var en del af den sidste gruppe.

En skilsmisse havde sendt forældrene i hver sin retning, og mens moderen tog med sin nye mand til Saudi Arabien, var Hornsleth på »sociologisk feltstudie« blandt elitens børn.

»Der var enormt mange originaler. En af dem, min ven Peter Sisseck, lærte mig, at livet er et supermarked. Det værste, man kan være, er småborgerlig og sidde i et hjørne og brokke sig. Man må skabe sig selv.«

Kristian Hornsleth, kunstner »Du kan ikke vinde over systemet, men du kan drille det lidt. Du kan minde herskeren om, at han er menneskelig. Lige indtil du får kappet hovedet af«

Hvor kom kunsten ind henne?

»Lige der. Det kreative består jo i at frisætte tanker. Det har intet at gøre med at være god til at male. Jeg plejer at sige, at min bogholder er den mest kreative, jeg kender.«

Ifølge Hornsleth kunne de stive regler et eller andet. Først og fremmest udgjorde de et værn og en ramme, som man kunne bokse op imod.

»På kostskolen blev jeg enormt optaget af at bryde grænserne. Hvor mange pletter kunne jeg have på min sweater og stadig blive lukket ind i spisesalen, feks. Sådan har jeg det stadig. Hvis nogen beder mig stoppe, går jeg videre. Du kan ikke vinde over systemet, men du kan genere det lidt. Du kan minde herskeren om, at han er menneskelig. Lige indtil du får kappet hovedet af.«

Efter Herlufsholm var der rejser og studier. I en periode troede Hornsleth, at han skulle være geolog, men det var alt for kedeligt og »jeg var oppe imod folk, der helt alvorligt sad og studerede jordbundsforhold på en fredag aften«. Senere kom han på arkitektskolen og mødte Marco Evaristti.

»Vi arrangerede nogle udstillinger, hvor vi tilbød andre at være med. Det eneste, vi gik op i, var at stjæle opmærksomheden med rå, samfundskritiske værker.«

Hornsleth griner.

Ved indgangen til Randers Kunstmuseum står kunstnerens hoved på et spyd. For når man er kommet på museum er man færdig. Er man ikke? Fold sammen Læs mere Læs mere

I flere tidligere interview har du dyrket ideen om den kreative ildsjæl, der er i særlig kontakt med sine følelser. Men når du taler om det nu, lyder det mere, som om kunst er en form for aktivisme.

»Nu er jeg jo også kendt for at modsige mig selv, men altså - kunst er ligesom kirurgi. Den kræver en enorm præcision. Tænk på Eliasson eller Kirkeby! Eller tænk på dirigenten, der står foran et klassisk symfoniorkester! Hvis ikke det står helt skarpt, så lyder det ad h til. Jeg møder tit folk, der tror, at kunstnere bare er vildt gode til at drikke rødvin og tænke sjove tanker, og jeg er tit blevet spurgt, om ikke jeg lige kan komme ned og lave noget kreativt i mine børns institutioner. Sidst jeg stillede op i min søns børnehave, hadede de mig, fordi jeg først tvang dem til at lave en hel masse helt lige røde streger med præcis fire centimeters mellemrum.«

Så kunsten er nøjagtighed?

»Kunsten er også nøjagtighed,« svarer Hornsleth.

Hadet fra de andre

Vi går videre gennem udstillingen og ind i et andet rum, hvor de kommercielle samarbejder er opstillet. Her er tegnegrej og lightere med Hornsleths logo, solgt gennem Netto.

I en montre ligger opslåede tidsskrifter, hvor Hornsleth har indrykket annoncer med sit navn. En sort kvinde i diskret bikini kigger direkte ud af bladets sider. Mellem hendes bryster sidder det lille logo med hans navn. Det er det, der holder stoffet sammen.

»I 2000 satte jeg en helsidesannonce i internationale kunsttidsskrifter. Det var dengang, branchen begyndte at hade mig. Folk tænkte, at det var helt gak. Men det var jo disruption. Ingen andre havde sat deres eget brand så tydeligt frem. Men allerede dengang var jeg optaget af, at brands er mere værd end produkterne. De er jo ultimative billeder på samfundets tomhed.«

Hvorfor tror du, at det fik folk til at hade dig?

»Jeg ved det ikke. Når du kigger på et Warhol-billede kan du på lang afstand se, at det er Warhol. Kunst er jo brands. Men det må man ikke sige.«

Kristian Hornsleth, kunstner »Når folk siger, at de er venner med deres børn, får jeg kvalme. Man skal da hade sin far for at blive en rigtig mand«

I baggrunden hænger ni gigantiske fotografier af Rolex-ure, der har fået Hornsleths navn indgraveret.

Måske hader folk det, fordi de ikke forstår, hvordan du kan være så optaget og draget af luksusbrands, mens du samtidig hævder, at du peger fingre af brandingens værdi?

»Prøv at hør! Rolex er et fedt ur, men det er jo ikke 70.000 kroner værd. Pointen er, at vi kun har Rolex og Gucci for at skræmme livet af hinanden. Det er proto-seksuelt. Ligesom påfuglen har sine fjer for at lokke hunnerne ind. Rigdom og magt er en forlænget potens. Det er ikke nok at være stærk og flot. Du skal også være rig. Men når jeg bruger nøgne damer og vilde farver, er det jo også ligesom fiskeblink. Det lokker folk indenfor. Når de så er rigtig tæt på, kan man give dem en knytnæve i ansigtet. Now that we have your attention, fuck off.«

Hvad er det så, de skal tænke? Hvad betyder den knytnæve?

»Måske skal det få dem til at reflektere over, hvad de har, og hvad de vil have,« svarer Hornsleth.

»Måske skal vi også holde op med at tale nedsættende om, at kunsten er kommerciel. Du kan købe madskåle og sokker med Warhols portræt på, men hans billeder går stadig for millioner. Kunstbranchen er fuld af folk, der sidder og rynker på næsen og ikke tjener en rød reje. Kunstinstitutionerne er ikke interesserede i at gøre noget nyt, de fleste direktører sidder bare og samler flinkeskolepoint, mens de drømmer om at blive chef for Ny Carlsbergfondet. Det er så dødssygt at gå på museum, at folk hellere vil på Copenhell«.

Hvordan skal museerne gøre det anderledes?

»De kan da forsøge at dyrke nogle kunstnere, der vil noget. Politiske kunstnere. Prøv at tage forbi kunstskolerne i New York og Berlin! Der er masser af værker, der forholder sig til verden, som spørger, hvorfor der er så meget ulighed i verden, og hvorfor luftforureningen er så høj. Imens står afgangseleverne fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og laver værker med tre pinde i en bunke skrald - og de er ligeglade med, at der kun er otte mennesker, der forstår det.«

Han skifter brillerne rundt og kigger igen direkte på mig.

»Hvornår har du sidst set en spændende udstilling?«

For første gang, siden han begyndte at lave kunst, er Kristian Hornsleth blevet lukket indenfor på et dansk museum. Fold sammen Læs mere Læs mere

Jeg kunne godt lide Pipilotti Rist på Louisiana. Jeg ved ikke, om jeg forstod det, men jeg kunne godt lide den måde, det var opsat på, hvor man lå i sengen og kiggede op i lærredet.

»Pipilotti Rist er jo bare en millionærdatter fra Zürich, der har fået lov til at lege med et videokamera. Hvad handler det om? Du har fået lov til at ligge på ryggen og kigge op i loftet, men hvad sagde hun til dig?«

Skal god kunst nødvendigvis være politisk?

»Ikke nødvendigvis, men den skal da ville os noget. Statens Museum for Kunst har en fantastisk samling af gamle krigsmalerier. Det var jo datidens fladskærme. I dag går du på museum for at se en video af en mand, der spiser ostemad i tre timer.«

Der er da masser af store kunstnere, der ikke er politiske. Som Baselitz og ...

»Baselitz er da ekstremt politisk. Hans grove, spontane strøg er jo et billede på den forvredne menneskesjæl, det er en præcis gengivelse af det fornedrede intellekt. Hans billeder er enorme, fordi det er det store maskuline jeg, der bliver rystet af den menneskelige tvivl. Og der er da intet så politisk som Warhols dåser, der varslede, hvordan vi allesammen bliver fodret af med det samme industrielle lort.«

Hornsleth retter ryggen op og kigger videre ud i udstillingen.

»Skal vi gå videre?«.

Man hader da sin far

Vi går længere ind i udstillingens hjerte, da to unge piger kommer hen og spørger, om de må tage et selfie med kunstneren. Hornsleth stiller beredvilligt op. Stirrer vildt i kameraet og tager kvælertag på den ene teen til ære for linsen.

»Jeg har en stor fangruppe blandt de unge,« konstaterer han, da pigerne fnisende har trukket sig tilbage.

»Min kunst bygger jo på en form for krænkelser. På en måde kan man godt sige, at tiden har indhentet mig. Men du må ikke tage fejl. Selvom tiden er anderledes, er de unge mere skærmede end nogensinde. De vil så gerne passe ind. Vi har fået mønsterbørn, der er gode venner med deres forældre. Når folk siger, at de er venner med deres børn, får jeg kvalme. Man skal da hade sin far på et symbolsk plan for at frigøre sig og blive en rigtig mand.«

Kristian Hornsleth, kunstner »Statens Museum for kunst har en fantastisk samling af gamle krigsmalerier. Det var datidens fladskærme. I dag går du på museum for at se en video af en mand, der spiser ostemad i tre timer«

Han forsvinder ind bag forhænget, der skjuler en pornofilm fra 2004. Gennem stoffet høres stemmerne fra pornoskuespillerne, der fik besked på, at de kun måtte stønne én ting: Hornsleth. Vi står lidt og ser skuespillerne dyrke oralsex. I et par minutter er der ret stille.

Hvad mener du med, at tiden ændret sig?

»Da jeg begyndte at lave kunst, var jeg bare et vildt maskingevær, der skød i mørket. Nu er jeg blevet mere aktivistisk. Tidens overgreb er til gengæld blevet voldsommere og mere diffuse.I gamle dage kunne du spotte fjenden. Dengang var staten vores fjende. Nu er staten vores redning.«

Så i virkeligheden er du bare en venstreorienteret kunstner ligesom alle de andre ...?

»Måske har jeg været meget optaget af at provokere - men altså, jeg havde jo aldrig fået al den opmærksomhed, hvis jeg bare sagde, at jeg ville redde verden. Jeg vil også hellere i nyhederne, end jeg vil hænge på et provinsmuseum, og medierne vil jo have det sensationalistiske. Der er fælles interesser. I øvrigt kan jeg jo godt have ret, selvom jeg råber højt. Men jeg vil da godt indrømme, at jeg blev helt mistroisk, da Randers Museum ringede ...«

Exit Hornsleth

Vi skal igennem endnu et par selfies, nogle autografer og endnu et par opkald med nye projekter, før vi kan gå. En gruppe lærere er på rundtur og får også lige et par stikord om udstillingen.

»Nu kan vi ellers godt fortsætte, nu er jeg blevet varm,« konstaterer Hornsleth til et varmt bifald. Og så er vi tilbage i varebilen.

»Jeg skulle have udstillet på Børglum Kloster næste år. Nu har de ringet og sagt, at de ikke vil have det. Efter det her,« siger Hornsleth med et sidste nik op mod den store museumsbygning.

»Men altså, når man er kommet på museum er man jo også færdig, ik´? Det var dén provokatør.«

Han ændrer sin stemme, så udsagnet bliver mere dramatisk.

»Alle mine værker altid har udforsket et opgør med branding og kommercialisering samtidig med, at de selv er kommercielle. Det kan jeg godt lide. Men jeg er også kendt for at gå fremad, mens jeg skyder mig selv i foden.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Men det betyder jo tydeligvis noget for dig at blive inviteret..

»Selvfølgelig. Man vil gerne lege med dem, der er svære at få fat i.«

Og hvad tænker du så, når du går rundt og ser dine ting på et museum?

»Jeg tænker, at alle mine værker altid har spejlet mennesker på godt og ondt. De har udforsket et opgør med branding og kommercialisering samtidig med at de selv er kommercielle. Det kan jeg godt lide. Med tiden er jeg så blevet mere aktivistisk. Men jeg er også kendt for at gå fremad, mens jeg skyder mig selv i foden.«

Ville det mest provokerende ikke være at skrue ned og begynde at male nogle naturmalerier?

»Det siger mit management-team også, og jeg er også begyndt på det. Når jeg er færdig med den her udstilling, så holder jeg kæft i et halvt år, og så kommer der noget helt nyt. Jeg er allerede i gang med nogle naturbilleder. Dem må jeg lige vise dig senere.«

Han sætter nøglen i og drejer ud fra parkeringspladsen.

»Måske skal kunstnere i virkeligheden også bruges til andet end udstillinger. Hvis de er så gode seismografer, så sæt dem til at købe aktiver. Hiv dem ind i politik og lad dem føde systemet med gode historier. Lad kunstnerne være journalister, der rapporterer hjem fra den store støj. Erhvervslivet ville få stor glæde af kunstnernes evne til at sanse og tænke anderledes.«

Han griner, kigger over på mig og gasser op.

»Det er en farlig cocktail at være utålmodig, bedrevidende og arrogant, ikke?«

Så ringer telefonen.

»Kristian von Hornsleth - SUPER CRASH« kan ses på Randers Kunstmuseum frem til 28. juli.