Komiker lavede sjov med Kronprinsessen under direkte TV-show: »Folk roser mig for mit dansk. Det kender De godt«

Det var ikke det sædvanlige klientel, som komikeren Mahamad Habane skulle optræde for lørdag aften. Nu skulle han forsøge at få selve kronprinsparret til at grine. Men konfronteret med den royale familie kunne han alligevel ikke dy sig for at komme med nogle stikpiller til Kronprinsesse Marys sproglige kundskaber.

»Der er nogle gange, hvor de (ældre mennesker, red.) kan finde på at rose mig for, hvor godt jeg taler dansk. Det kender De godt!« sagde komikeren direkte henvendt til Kronprinsessen, hvorefter hele salen slog en højlydt latter op.

Og det fortsatte.

»Når jeg får ros for at tale godt dansk fra gamle mennesker, er jeg begyndt at lyve om, hvor lang tid jeg har boet i Danmark. Jeg kom i går, siger jeg. Den bruger De bare,« sagde Mahamad Habane under sit show til flere klapsalver, mens han igen kiggede direkte på Kronprinsessen, som DR dækkede fra salen.

Men det var ikke en hvilken som helst anledning. Stand-up showet foregik under den årlige uddeling af Kronprinsparrets Priser i Odeon, Odense. Her blev i alt fire priser overrakt til præstationer og projekter inden for dansk kultur og socialt arbejde samt til særlige kulturelle og sociale talenter i Danmark.

Kronprinsparrets Sociale Pris gik til Bydelsmødrene, en indsats der fokuserer på kvinder, som lever isoleret, har svært ved det danske sprog, og som ikke ved meget om det danske samfund. De forsøger at gøre en forskel ved at give information og støtte til den enkelte, og det skulle de hædres for, sagde Kronprinsessen i den forbindelse. Til parrets sociale pris følger 500.000 kroner.

Bydelsmødre modtager pris. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary uddeler Kronprinsparrets Priser i Odeon, Odense, lørdag den 2. november 2019.

Netop de akavede øjeblikke i forbindelse med kultur- og sprogmøder i samfundet er noget af det, som Mahamad Habane med sin somaliske baggrund forsøger at sætte fokus på – og naturligvis gøre grin med. Det har han tidligere gjort med sit første show, »Man in Black«, hvor han taler om det at være sort i Danmark. Uden at det udelukkende skal udgøre sin personlighed, lader han forstå.

»Jeg synes godt, at jeg nogle gange kan få most det lidt ned i halsen. Selv når jeg ikke føler, at jeg taler om at være sort, er det alligevel det, folk hæfter sig ved. Også når jeg taler om at score damer og sådan. Men jeg ser det jo bare gennem mine sorte øjne,« har Mahamad Habane tidligere tilkendegivet over for DR.

I samme interview sagde komikeren, at han ville undgå alt for »provokerende« jokes, når han skulle optræde over for kronprinsparret. Primært forstået som jokes, der rammer under bæltestedet.

»Der bliver ikke noget á lá: 'Hej, hvad hedder du dernede? Betina? Så er du sikkert luder'. Den slags går bare ikke her. Det hører hjemme i en klub i en mørk kælder med en masse unge mennesker,« siger Mahamad Habane i interviwet.

Lørdagens vittigheder blev dog godt modtaget af kronprinsparret, og dermed har Mahamad Habane opnået det, han ville med sit show. Et show, som komikeren er taknemmelig for at have fået muligheden for at opføre.

»Jeg er så sindssygt glad for at få sådan en fuldstændig skør og vild mulighed at optræde for dem. Det er jo de færreste komikere – lige meget hvor dygtige de end er – der får mulighed for det,« siger Mahamad Habane til DR.