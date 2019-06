Køges borgmester er vred og skuffet: Mand urinerer bevidst på jødisk mindesmærke

Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S), er både vred, sur, skuffet og ked af det. En borger har sendt hende billeder af en mand, der angiveligt gentagne gange har urineret på et jødisk mindesmærke i Køge.

»På et af billederne kan man se, at manden står med dilleren i den ene hånd og telefonen i den anden og enten fotograferer eller filmer det. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det er udtryk for antisemitisme. Hvis man endelig skulle tisse så meget, står monumentet nede ved havnen, så man kunne da tisse i vandet,« siger Marie Stærke.

Hun fortæller, at hun har bedt lokalpolitiet om at undersøge sagen, ligesom hun vil opfordre sine kollegaer i Køge Kommune til at brede hendes budskab.

Mindesmærket blev opført i efteråret for at markere 75-året for redningen af jøderne. »Mørkets tider / ondets åg / varme hænder / hjerter tog,« står der på det, og ifølge Marie Stærke kan man ikke være i tvivl om, at dette er et jødisk mindesmærke.

»Jeg er skuffet og flov, og jeg håber virkelig ikke, at det er en borger, der bor i Køge Kommune. For sådan noget sker ikke her. Jeg er ikke stødt på antisemitiske handlinger i Køge før. Det kommer totalt bag på mig, at det kan ske i vores lille, hyggelige by.«

Antisemitismen breder sig

I december sidste år præsenterede EUs Agentur for Fundamentale Rettigheder, FRA, en rapport, der fortalte, hvordan antisemitisme breder sig i Danmark og resten af Europa. I rapporten var svarede danske jøder, at antisemitisme var henholdsvis et »meget stort« og »rimelig stort« problem.

Journalist og jøde Sanne Cigale Benmouyal, der modtager hadske beskeder og sågar dødstrusler, tror, at det er farligere at være jøde nu end for 10 år siden.

»Det er sket et skred. Det er der. Retorikken er blevet skærpet, og der er i dag en langt større overbærenhed over for fuldstændig vanvittige udtalelser. Det gælder ikke kun over for jøder, men alle minoriteter,« har journalist og jøde Sanne Cigale Benmouyal sagt i et interview med Berlingske.