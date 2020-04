Kendisfrisør Tage Frandsen: »Jeg har dårligt hjerte. Jeg tør ikke åbne«

Mandag må en række liberale erhverv og private sundhedsaktører som eksempelvis frisører, tatovører og fysioterapeuter atter åbne efter at have været lukket af coronapandemien og sundhedsmyndighedernes restriktioner.

Men det er ikke alle frisører, der atter svinger saksen, når dørene må låses op mandag morgen.

En af dem er den københavnske kendisfrisør Tage Frandsen. Hans stol i salonen på Frederiksberg kommer ikke til at modtage kunder lige foreløbigt.

»Nej, jeg genåbner ikke. Jeg tør ikke åbne,« siger han.

»Jeg er en gammel mand på 72 år, og jeg er i risikogruppen. Jeg har dårligt hjerte, så jeg åbner ikke,« fortæller han.

Tage Frandsen ejer ikke længere frisørforretningen på H. C. Ørstedsvej på Frederiksberg. I 2017 solgte han salonen, lejede sig i stedet ind og har en fast plads, hvor han klipper og farver kunderne.

Tage Frandsen frygter ikke, at han har været på arbejde for sidste gang. Han regner stærkt med at vende tilbage til jobbet, når der ikke længere er stor smittefare.

Peter Aagaard, salonens nuværende ejer, åbner mandag. Men med en masse forholdsregler. Kunderne skal eksempelvis ikke komme, hvis de har de mindste tegn på forkølelse eller andre symptomer.

»Vi følger myndighedernes anvisninger, og så bliver det kun med to frisører ad gangen med en kunde hver. Vi laver også et interval med halvanden time mellem hver kunde, så der ikke er for mange i butikken. Jeg ved ikke, om vi ender med også at bruge mundbind og visirer,« siger Tage Frandsen.

Hjælpepakker hjælper

Den lange periode med en lukket forretning har tæret på Tage Frandsen, der har været vant til at gå på arbejde, siden han som 14-årig gik i lære.

»Det har været rædselsfuldt, det har ikke været sjovt. Jeg mangler jo også min omsætning. Men hjælpepakkerne hjælper mig. Men folk med store huslejer – de mister mange penge lige nu,« siger Tage Frandsen om hele situationen.

Det er ikke skuffede kunder, som Tage Frandsen har været nødt til at aflyse. De er bare med Tage Frandsens egne ord efterhånden blevet »lidt langhårede – især i panden«.

»Mine kunder forstår godt, at jeg trækker mig,« siger han.

»Jeg vil se de næste tre uger an. Om det stiger med smittede, eller hvad det gør. Jeg er ikke bange for, at jeg ikke kommer til at åbne igen. Jeg kommer til at gå på arbejde igen,« siger han.

I privaten er kæresten gennem 40 år, Karsten Bjørn, også sendt hjem, da han arbejder i SAS. Han er foreløbigt sendt hjem til 9. juni.

»De aner ikke, hvornår de kommer ud at flyve igen. Vi har været hjemme sammen og har passet rigtig meget på. Vi har holdt lav profil og kun set andre, der også har passet meget på,« siger Tage Frandsen.

Tage Frandsen er spændt på, hvordan andre frisører vil håndtere tiltagene i praksis, når de igen får lov at åbne.

»Vi kan jo ikke holde to meters afstand, men vi vasker i hvert fald vores fingre konstant,« siger han.

At kunderne ikke kan vende tilbage til Tage Frandsens hænder, piner ham. I 57 år har han elsket at gå på arbejde.

»Jeg er ærgerlig over det, men jeg er nødt til at sige til mig selv, at jeg er 72 år og i risikogruppen, så derfor vil jeg se det an og se, hvad der sker nu. Men det er forfærdeligt, alt hvad der er sket,« siger han.