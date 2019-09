Katrine Engberg: »Jeg bliver hidsig, hver gang jeg kommer forbi Kalvebod Brygge, og jeg bliver hidsig, når jeg snakker om den«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Havnen. Efter vandet er blevet så rent, at vi kan bade i det, er byen blevet åbnet op på en helt ny måde. Uanset hvor jeg er ved vandet i København, så er jeg bare lykkelig. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvordan byen bare er blevet dobbelt så stor og dobbelt så dejlig at leve i, efter at det er sket. Vi har en lille træbåd med motor, og når vi er på den et sted i Københavns havn, så er jeg lykkeligst.«

Mangler København noget for at blive verdens fedeste by?

»Nej! Det er nemt. København er den fedeste by i hele verden. Jeg elsker Paris, og jeg elsker New York. Barcelona er fed, og London kan en masse. Men som by - både at besøge, men også at leve i - er København bare fantastisk. Den har det historiske, og den er enormt æstetisk, men den har også alt det skæve og det mærkelige. Der er stadig plads til subkulturer, skæve eksistenser og mørke hjørner.«

»Jeg synes, at trafikken er helt latterlig, og jeg synes, den er blevet meget værre de sidste par år. Både fodgængere, cyklister og bilister opfører sig lige åndede og kører simpelthen så forrykt,« siger Katrine Engberg. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik?

»Et af dem er meget for nylig, hvor min familie og jeg sejlede til Trekroner i vores lille båd sammen med vores bedste venner og deres børn og havde taget en picnickurv med. Vi satte os i græsset, kiggede ud over byen og snakkede, mens solen gik ned. Trekroner er sådan et lille stykke vild natur midt i byen og med udsigt over Københavns skyline. At sidde der med vores bedste venner og hoppe i vandet - det var et meget, meget lykkeligt øjeblik.«

» Jeg synes, det er så skammeligt, at vi midt i byen og på en af de fineste havnestrækninger har sådan nogle store, grimme bygninger«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»Jeg synes, at trafikken er helt latterlig, og jeg synes, den er blevet meget værre de sidste par år. Både fodgængere, cyklister og bilister opfører sig lige åndede og kører simpelthen så forrykt. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver bedre til. Vores søn på ti er lige begyndt at cykle selv, og det føles, som om man skubber ham ud mod en afgrund. Det er så angstprovokerende at sende sit barn ud i trafikken.«

Katrine Engberg er opvokset på Østerbro, hvor hun også bor i dag og kan se over til sit barndomshjem. Hun har desuden boet på Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg og i Valby. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvilke steder ville du vise en udenlandsk gæst?

»Jeg havde for nylig mit norske forlag med rundt i byen. Jeg viste dem Det Kongelige Teater, Christiansborg og Thorvaldsens Museum, der er et af mine yndlingsmuseer i København. Der er sindssygt mange fede hemmeligheder og finurligheder på det museum - for eksempel en samling af dødsmasker på loftet, der aldrig har været udstillet. Jeg synes generelt, at København er et skatkammer af gode historier og hemmeligheder, fordi det er en gammel middelalderby. Jeg kan heller ikke forestille mig ikke at vise folk Christiania. Det er simpelthen så unikt og enestående, og det fortæller rigtig meget om dansk historie, samfundsstruktur og den rummelighed, der trods alt er i vores samfund. Og så tager jeg dem altid med ud og sejle i vores lille båd. Det er bare fedt at se København fra vandsiden.«

Hvad ville du undgå at vise?

»Jeg kan ikke komme i tanke om særlig mange gode grunde til at gå på Strøget. Det tror jeg nok, jeg ville undgå. Jeg prøver også altid at overtale udenlandske gæster til ikke at spilde tid på Den Lille Havfrue. Jeg har ikke mødt nogen, der ikke blev skuffet over hende.«

Hvad synes du er en skamplet på København?

»Kalvebod Brygge. Jeg synes, det er så skammeligt, at vi midt i byen og på en af de fineste havnestrækninger har sådan nogle store, grimme bygninger, som ikke er tilgængelige for offentligheden. Man kan ikke rigtig bruge den del af havnen, og det synes jeg er mega synd. Jeg bliver hidsig, hver gang jeg kommer forbi, og jeg bliver hidsig, når jeg snakker om det.«

»Jeg synes generelt, at København er et skatkammer af gode historier og hemmeligheder, fordi det er en gammel middelalderby,« siger Katrine Engberg. Fold sammen Læs mere Læs mere

Er vi gode til at yde service i København?

»Det synes jeg faktisk. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor man går hen. Man skal nok ikke gå på Strøget og forvente, at man får mega god service i de store multibutikker. Men jeg bor for eksempel lige ved siden af en boghandler, hvor man får sindssygt god service, fordi det er en lille butik, der ved, at de lever af kundepleje. Jeg synes også, at serviceniveauet på restauranter er virkelig højt i København. Jeg tror, den gastronomiske bølge de sidste ti år i hælene af NOMA har ført meget godt med sig i København, som jeg ikke kan mærke i resten af landet.«

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Jeg ved godt, at der er mange, der kender Det Kongelige Biblioteks Have, men der er ikke så mange, der bruger det. Hold op, det er simpelthen et af de smukkeste steder i hele byen. Det er så roligt og fint, og det ligger midt i byen. For mig er det sådan et lille stykke Paris. Noget af det, jeg elsker allermest ved de parisiske haver, det finder man i den lille bitte have.«