Karen West beklager udtalelser i P1-program: »Jeg var blevet lige så vred, hvis det havde været min egen datter«

Debattør Karen West tager præcis som DR afstand fra sine udtalelser i et debatprogram, der i løbet af dagen har mødt hård kritik.

I et direkte radioprogram på P1 stod Liva Agger Jørgensen frem med sin voldtægtshistorie. Men hun blev noget overrasket, da hun efterfølgende hørte sine oplevelser blive debatteret i debatprogrammet på P1 »Søndagsfrokosten«. Her blev hendes historie mødt med fnis og holdninger til, om voldtægten var frivillig, og om den kunne have været undgået.

Det fik Liva Agger Jørgensen til at skrive en opdatering på Facebook. Hun skriver blandt andet, at hun er rasende over, hvordan paneldeltagerne fniser af hendes historie. Hun mener ikke, at P1 har givet hende mulighed for at forsvare sig, og så kritiserer hun dem for at udelade en del af hendes historie, når de afspiller en klippet version af, hvad hun har sagt.

Liva Agger kritiserer i opslaget især Karen West for at have forklaret voldtægten med, at det må skyldes hendes opdragelse, og om man er en »barsk« person. Blandt andet siger hun i udsendelsen, at det er relevant at stille spørgsmålstegn ved »hvem det er, der bliver udsat for en voldtægt«, og at det handler om »opdragelse og personlighed«.

Det har igangsat en shitstorm på de sociale medier, blandt andet på P1s Facebook-side. Her er flere oprevede over, at værten ikke stoppede gæsternes fnisen og spekulationer.

Fortryder sine udtalelser

Ifølge Karen West, der deltog i programmet, er der tale om en misforståelse. Hun fortryder sine udtalelser i programmet og fortæller, at hun i bagklogskabens lys godt kan se, at de ikke tog det ellers alvorlige emne seriøst.

»Selvfølgelig fortryder jeg det, for det blev sagt i en forkert kontekst. Jeg ville gerne komme ind igen og tage diskussionen, for jeg mener virkelig ikke, at kvinder selv bærer skylden for voldtægt, selv om jeg godt kan se, at det kunne blive opfattet forkert,« siger hun.

Arkivfoto: Debattør Karen West beklager sine udtalelser i debatprogrammet »Søndagsfrokosten« på P1, hvor hun debatterede Liva Agger Jørgensens voldtægtshistorie. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hun kalder det »voldsomt uklogt« at tage et så personligt emne op. Det er en al for kompleks sag til, at man kan tale om det i fem minutter, men det tænkte hun ikke over i situationen, siger hun. Selvom hun tager ansvaret på sig, mener hun, at DR bærer ansvaret ved i første omgang at bede dem diskutere kvindens historie.

»Jeg var blevet lige så vred, hvis det havde været min egen datter, og nogen havde sagt: »Hvorfor løb du ikke bare eller slog vedkommende?«. Men når man får historien serveret på den måde, så falder det forkert ud. Jeg kan godt se, at det kan blive lagt ud sådan, men jeg mener selvfølgelig ikke, at det er hendes egen skyld. Jeg kender ikke hendes situation ud over de få minutters lydfil, og jeg burde ikke havde udtalt mig som om, jeg kendte hende,« siger hun.

Karen West fortæller, at hendes pointe i stedet var, at hendes generation blev opdraget til at være varsomme over for mænd, og at debatten dengang var en anden. Men hun understreger, at hun som gammel rødstrømpe og feminist aldrig mener, at det er kvindens ansvar.

»Jeg kan sagtens se, hvorfor det blev misforstået. Det beklager jeg virkelig over for hende, for det er ikke min hensigt at stemple nogen som dårligt opdraget, forkerte eller for ikke at være barske. Det sagde jeg, fordi vi formentlig selv, da jeg var ung, bragte os langt fra de her situationer, men man kan selvfølgelig intet gøre, hvis man står helt alene i en skov og bliver overfaldet. Jeg kan godt se, at det ikke var smart sagt,« siger hun og tilføjer:

»Det var ikke min intention at sige, at én som mig ikke bliver voldtaget, men jeg forstår godt, at det blev opfattet sådan. Det beklager jeg.«

DR: »Det klæder ikke nogen, at det bliver liggende tilgængeligt«

Redaktionschef på DR Kultur og Samfund Judith Skriver beklagede tidligere på dagen og gav Liva Agger Jørgensen en offentlig undskyldning. Hun står ved, at DR har begået en alvorlig fejl, og at de burde havde sagt stop længe før, de valgte at inddrage Liva Aggers historie i programmet.

»Der er ikke så meget at rafle om – det her er tre klare fejl: Vi udlægger sagen fejlagtigt, værten giver paneldeltagerne mulighed for at kloge sig på Liva Aggers situation, uden at hun kan forsvare sig, og så er der den lette tone, der slet ikke passer til situationens alvor,« lød det fra Judith Skriver.

Efterfølgende har DR valgt at fjerne det omtalte program fra dr.dk og deres podcast-app, så man ikke længere kan høre udsendelsen. Det er helt usædvanligt, at man fra DRs side vælger at fjerne et program, for normalt skal der »helt exceptionelle grunde til«, fortæller hun.

»Normalt synes vi ikke, at man skal ind og redigere i virkeligheden. Hvis noget har været sendt, så er det sendt, og så må vi gå ud og forklare det. Men i det her tilfælde mener vi, at det, der er gjort og sagt, er så klokkeklart forkert. Vi har undskyldt på alle mulige ledder og kanter, så det er vores vurdering, at det ikke klæder nogen, at det bliver liggende tilgængeligt. Jeg har talt med Liva Agger om det, og det var min vurdering, at hun også var tilfreds med at få det fjernet,« siger Judith Skriver.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to andre gæster i programmet. Gitte Lillelund Bech henviser til, at DR må kommentere sagen.