Kan enhver nu smide et kunstværk i havnen? Nu svarer Peter Holst Henckel på hård kritik

Interview: Først var det tyveri og hærværk. Så var det alligevel kunst at smide en buste i havnen. Akademiraadet har mødt kras kritik for at lade Katrine Dirckinck-Holmfeld slippe for straf. Men hvad hun, hvis hun var hoppet i havnen med en van Gogh?