Kære Brevkasse: Vores venner er blevet kedelige. Må vi godt skifte dem ud?

Kære brevkasse.

Min mand og jeg boede mange år i den samme lille og kedelige by. Mest for børnenes skyld. Sidste sommer var de endelig færdige med folkeskolen, og så tog vi os endelig sammen til at flytte. Nu bor vi i København, og vi elsker det. Vi synes, at vi har mødt en masse nye mennesker, der er meget sjovere end vores tidligere venner. Vores netværk var dog ret tætmasket i landsbyen, og mange af vores gamle venner tager ofte initiativ til at besøge os. Ofte synes vi, at besøgene er kedelige. Vi stiller op af pligt. Kan man tillade sig at slå op med sine venner, og hvordan gør man det så bedst? (indlæg forkortet af redaktionen)

Venlig hilsen

Parret

Kære begge to

Tillykke med beslutningen om at flytte og velkommen til storbyen.

Selvfølgelig kan man slå op med sine venner. Faktisk har det altid undret mig, at vi har helt faste regler for, hvordan man siger farvel til kærester og ægtefæller (ansigt til ansigt, ikke pr. SMS), mens venskaber er noget, man bare lader glide ud. Det er da vildt dårlig stil, når venner pludselig holder op med at ringe eller afslår alle invitationer uden forklaring. Jeg er sikker på, at hensigten er god nok, det er bare også noget kujoneri.

Jeg synes, at man skylder gode venner at sige pænt farvel. Både fordi det er ordentligt, men også fordi man giver vennerne en chance for at forklare sig. Måske er man ikke den eneste, der keder sig. Måske sidder alle og drikker kaffe af ren høflighed og tradition. Så kan man da hanke op i hinanden. Tit er man måske heller ikke så sjov, som man selv går og tror.

»Tiden i den landsby er jo del af jer, selv om det virker som om, at I begge har travlt med lægge det bag jer.«

Spørgsmålet er nemlig også, om I overhovedet skal skille jer af med de gamle venner. Min erfaring er, at det er nemt at møde nye folk, der gider gå med i teatret, i biografen og drikke hvidvin på en tirsdag. Men der er ikke ret mange, der gider at kigge forbi i heldagsregn, eller når ens nærmeste kommer på hospitalet, og det eneste, man har lyst til, er at spise rullepølsemadder og grave sig ned. Dem, der ringer i den situation, skal man holde fast på. Også selv om man nogle gange tænker, at de snakker lidt for meget om deres kæledyr eller om vejret.

Måske skal I lige trække vejret, styre jeres lyst til forandring og angsten for kedsomheden. Se tiden lidt an. Ikke fordi det er dårlig stil at slå op med jeres venner, men fordi det er et dårligt valg.

Hvem siger, at alting skal være en rutsjebanetur fuld af sukker og ting, der blinker. Det kan man jo så mange steder. Med jeres enorme energi og lyst til action skal I måske hellere sætte pris på de venner, der tilbyder jer noget helt andet. Livsvidner, som man vist kalder det. Det er faktisk ret fedt at kende folk, der har fulgt en gennem flere år. Og tiden i den landsby er jo del af jer, selv om det virker som om, at I begge har travlt med lægge det bag jer.

Jeg synes, at I skal trække vejret og omfavne de gamle venner. Når I først har slået rigtig rod, og også København er blevet hverdagstung, vil I sikkert savne de gamle mønstre lidt. Mon ikke de år i provinsen gjorde noget godt for jer, siden I blev så længe?

Lær at se på det sjove i det og del det eventuelt med dem, der blev hængende. Også selv om deres puls måske virker lavere nu, da I selv har skiftet gangart og gadenavn. De er et andet sted, og skønt det ikke var godt for jer, er de ikke nødvendigvis forkert på den. Nogle gange kan det faktisk også være okay at kede sig lidt. Så længe man gør det sammen med andre.