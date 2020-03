Kæmpe pornosite satser på »almindelig« film

Er man bruger af den gigantiske pornoside Pornhub, kan man nu få en helt anden type film at se.

For første gang kan man på sitet nu se en dokumentarfilm, der ikke er pornografisk materiale. Det skriver det amerikanske medie Variety.

Pornhub havde ifølge Variety 42 milliarder besøg sidste år, og alene i 2019 blev 1,36 millioner timers nyt materiale uploaded til sitet. Pornogiganten melder sig nu ind i den tætpakkede streamingkamp, hvor man ønsker at udvide publikummet og den type af film, man viser, for den enorme mængde af brugere.

Filmen, der har fået sin egen underside på Pornhub, er dokumentaren »Shakedown«, der er skabt af filmmageren Leilah Weinraub. Filmen handler om sorte, lesbiske kvinder på pop up-stripklubber i Los Angeles i starten af nullerne. Filmen bygger på materiale, som Leilah Weinraub selv har samlet gennem 15 år.

Alex Klein, branddirektør for Pornhub »Det er første gang vi har premiere på en spillefilm, og vi er meget spændte.«

Filmen er altså i den lettere påklædte afdeling, men målet med filmen på Pornhub er blandt andet at nå ud til sitets kvindelige brugere og samtidig få skabt en platform, hvor filmskabere af andre typer af film, der indeholder nøgenhed, kan uploade deres materiale.

»Filmen er en del af Pornhubs engagement for at støtte kunsten. Vi vil gerne ses som en platform, som kunstnere kan bruge. Vi ser generelt kunstnere uploade indhold til vores side, der ikke hører til på YouTube og Vimeo, som ikke tillader nøgenhed. Det er første gang, vi har premiere på en spillefilm, og vi er meget spændte,« siger Pornhubs branddirektør, Alex Klein til Variety.

I forbindelse med undersiden til filmen, er der også oprettet et chat-vindue, hvor man kan diskutere filmen. Ifølge instruktøren Weinraub er siden i sig selv et kunstnerisk rum, hvor man kan »være alene sammen«.

Ikke en trussel

At Pornhub nu går på markedet med en helt anden type indhold understreger, at sitet er enormt. Den danske TV-ekspert Keld Reinicke anerkender, at Pornhub og andre pornosider er kæmpe aktører på streamingmarkedet, men at det er enormt tabubelagt at sige, at man streamer porno, og derfor mener han ikke, at Pornhubs nye strategi med i fremtiden at streame flere ikkepornografiske film, kommer til at blive en trussel for de etablerede streamingtjenester.

»Porno er en niche, det er stort, men det er stadig en niche. Med den her strategi vil de presse nogle af de andre pornosites, men det vil ikke være en konkurrent til de andre mainstream streamingtjenester som eksempelvis Netflix, YouTube og HBO. Det er en intern kamp om at sikre sig pladsen som fremtidens pornosite,« vurderer Keld Reinicke.

Det canadiske brand opstod i 2007 og har vokset sig større lige siden, og det er ikke første gang, at Pornhub laver et anderledes tiltag, der bevæger sig uden for pornoens gængse genrer. I 2019 iværksatte man kampagnen »Beesexual« for at sætte fokus på den faldende bi-population. Her lavede man en række forskellige videoer med flyvende bier og blomster og absolut ingen nøgne mennesker. Videoerne er dog ikke helt stuerene, for lydsiden er præget af pornostjerner, der taler om alt andet en bier. Efterfølgende har Pornhub doneret penge til en række forskellige organisationer hvis mission er at redde bierne.

På Pornhub kan man gratis streame porno, og filmen »Shakedown« kan ligeledes streames gratis i hele marts måned.