J.K. Rowling »følger sin samvittighed«: Afleverer hæderspris tilbage efter shitstorm

Hvis man er aktiv på sociale medier, har man nok lagt mærke til den store shitstorm, som Harry Potter-forfatter J.K. Rowling for nylig var midtpunktet i.

Den verdensberømte forfatter blev beskyldt for at være transfobisk, da hun på sin Twitter skrev, at man er en kvinde, hvis man menstruerer. Kommentaren og de efterfølgende reaktioner udløste en stor international debat om politisk korrekthed og »cancel-culture«.

Forfatteren har gang på gang afvist beskyldningerne om at være transfobisk og understreger nu, at hun fastholder sin mening. J.K. Rowling afleverer nemlig sin »Ripple of Hope«-pris tilbage til Robert F. Kennedy Human Rights organisationen (RFKHR), efter at direktøren for organisationen, Kerry Kennedy, kritiserede J.K. Rowlings udtalelser offentligt. Kerry Kennedy er borgerrettighedsforkæmperen Robert F. Kennedys datter, og prisen er navngivet efter ham.

Ripple of Hope-prisen gives hvert år til en person, som har »engageret sig i sociale forandringer«, og J.K. Rowling modtog den i december 2019 for hendes arbejde med velgørenhedsorganisationen for børn, Lumos.

Tidligere modtagere af prisen er blandt andet prominente personer som Barack Obama, Joe Biden og ærkebiskop Desmond Tutu.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Under hårde beskyldninger

Da J.K. Rowling modtog prisen, beskrev hun den som »en af de største æresbevisninger, jeg nogensinde har modtaget« og sagde, at Robert Kennedy var »alt, hvad hun beundrer i et menneske«.

Kerry Kennedy har taget stærk afstand fra J.K. Rowlings udtalelser og kaldt dem for »dybt problematiske og transfobiske«.

Torsdag offentliggjorde J.K. Rowling på sin hjemmeside, at hun nu vil aflevere hædersprisen tilbage.

»På grund af meget seriøse uenigheder mellem mig selv og RFKHR føler jeg ikke, at jeg har andre muligheder end at aflevere min Ripple of Hope-pris tilbage,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg er meget ked af, at RFKHR har følt, at det var nødvendigt at udtale sig således, men ingen pris, uanset min beundring for personen, den er opkaldt efter, betyder så meget, at jeg vil gå på kompromis med min egen samvittighed«.

J.K. Rowling afviser fortsat beskyldningerne om, at hendes udtalelser var transfobiske.