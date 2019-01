»Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg pludselig følte, jeg havde styr på tingene«

I mange år undgik Charlotte Gainsbourg sin fars sange og film. Han fyldte for meget i hendes liv. Faderen Serge Gainsbourg er Frankrigs store auteur, sanger og digter, der døde i 1991, men stadig har status af nationalskjald.

»Alle i mit hjemland har en mening om min far. Han er denne her faderfigur og folkehelt. Noget, der ikke altid stemmer overens med det billede, jeg har af ham. I Frankrig er mine forældre fælleseje, og da jeg var barn, blev de nærmest hyldet som royale,« forklarer Charlotte Gainsbourg.

»Jeg har brugt mange år på at prøve at glemme, eller i hvert fald negligere den form for æstetik, jeg er vokset op med. Jeg skulle finde mit eget personlige udtryk i stedet for bare at være Serge og Jane Birkins (britisk sangerinde, red) datter.«

I dag har hun for længst bevist sit eget værd som kunstner. Siden starten af 90erne har hun medvirket i en lang række film og TV-serier og høstet stor anerkendelse på det hvide lærred – især for sine knudrede kvinderoller i Lars von Triers »Antichrist« (2009) og »Nymphomaniac« (2013). Førstnævnte sikrede hende en guldpalme for Bedste Skuespillerinde ved filmfestivalen i Cannes i 2009.

De seneste ti år er det dog musikken, der har spillet hovedrollen i Charlotte Gainsbourgs liv. Hun har udgivet en række anmelderroste albums – senest sidste års hyldede »Rest« og i slutningen af december EPen »Take 2«.

En fremmed fugl

Men på trods af – eller måske netop på grund af – de mange forskellige hatte, har Gainsbourg altid følt sig som en fremmed fugl i både modebranchen og filmens og musikkens verden.

»Det er ikke et forsøg på at være ydmyg, men jeg har aldrig rigtig følt, at jeg hørte hjemme i de to brancher. Jeg føler mig ikke professionel som hverken skuespillerinde eller sangerinde. Jeg føler ikke, at jeg har et håndværk«, siger hun leder efter det rigtige ord på fransk.

»Jeg oplever tit, at tingene sker ved et tilfælde. Måske ved et tilfælde, der er meningen, men under alle omstændigheder føles det tit som om, at tingene kan gå galt. Jeg føler ikke altid, at jeg har legitimitet til at være skuespillerinde. Jeg er ikke som Meryl Streep, der er en naturkraft og præcis ved, hvad hun laver og er i stand til. Jeg er meget mere laidback, men det giver også en masse frustrationer, fordi man ikke har kontrol over tingene,« forklarer Charlotte Gainsbourg.

Styrke at være akavet

Hun er smuk på den skødesløse måde. Typen, der ligner en million i løse mom-jeans og sort skjorte og løst hår.

Gainsbourgs karakteristiske udseende med en markant næse og et skævt smil, har gjort hende til en eftertragtet model. Nok fordi hun har mere kant, end de fleste topmodeller med perfekt symmetriske træk og skinnende hvide tænder.

»Jeg er ikke model, men jeg laver stadig modekampagner og fotoshoots. Jeg bryder mig ikke særligt om den måde, jeg ser ud på. Men jeg kan godt lide at være akavet. Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg pludselig følte, jeg havde styr på tingene eller synes, jeg var den pæneste i verden. Det må også være lidt kedeligt at synes, at man altid er god. Der er meget mere spænding i det uperfekte,« siger Charlotte Gainsbourg.

Gainsbourg til Cannes Filmfestival 2017.

»Jeg får tilbudt nogle andre roller, fordi jeg har en anderledes udstråling. Og som kunstner går jeg måske til tingene på en anden måde, fordi jeg aldrig føler mig som det oplagte valg. Jeg bliver nødt til at gøre mig virkelig umage, fordi jeg er selvlært skuespiller og musiker. Og jeg er af natur ret doven, så det er godt, at jeg bliver nødt til at oppe mig, når jeg arbejder,« siger Gainsbourg.

FAKTA Blå bog: Charlotte Gainsbourg Født 1975 i Paris som datter af sangeren Serge Gainsbourg og modellen og skuespilleren Jane Birkin.

Som blot 12-årig udsendte hun sit første nummer, den kontroversielle »Lemon Incest« med sin far.

Har siden barndommen medvirket i en lang række film og TV-serier, bl.a. »Les Miserables«, »Antichrist« (2009) og »Nymphomania« (2013).

Har udsendt tre albums og senest EPen »Take 2«

Bor i New York med sin mand, Yves Attal, og deres tre børn. FOLD UD

»Nu jeg tænker over det: Hver gang jeg har prøvet at virke mere selvsikker eller har følt, at jeg havde styr på det på scenen, så er der gået noget galt. Altid. Hvis jeg står på scenen og synes, at jeg er fantastisk, så har jeg glemt teksten i næste nummer. Det er måske hybris eller sådan noget,« siger Gainsbourg og griner en mild latter, der starter i maven og derefter runger mellem væggene i backstagerummet, hvor interviewet finder sted.

​Du har lov til at være her

Selv om Gainsbourg har vundet en lang række priser for sit skuespil, nævner hun det seneste album »Rest« som et af karrierens højdepunkter. Albummet var med på flere mediers lister over 2017s bedste albums, og i februar sidste år vandt hun prisen for Bedste Kvindelige Kunstner ved Victoires de la Musique, det franske svar på Grammy-uddelingen.

Charlotte Gainsbourg modtog prisen for Bedste Kvindelige Artist ved Victoires de la Musique, det franske svar på Grammy i februar 2018 i Paris.

»Det var en kæmpe overraskelse at blive anerkendt for min musik. Det betød virkelig meget for mig at vinde den pris, fordi jeg endelig følte, at jeg havde en plads i musikken. Som om folk pludselig sagde: Du må gerne være her,« siger Charlotte Gainsbourg og leder et øjeblik efter ordene.

»Det har altid været kompliceret for mig at navigere mellem film og musik. Jeg føler hverken, at jeg er rigtig skuespillerinde eller sangerinde. Jeg er lidt midt i mellem. Og jeg føler mig også som en fremmed fugl på modescenen.«

Von Trier er familie

Gainsbourg er kendt for sit nære forhold til Lars von Trier, som hun har arbejdet sammen med i både »Antichrist, »Melancholia« og »Nymphomaniac«. Hun griner, da jeg spørger til samarbejdet med von Trier og siger, at det spørger danske journalister altid til. Så beskriver hun deres samarbejde som intuitivt.

»Lars er meget reserveret og genert, men elsker samtidigt ekstreme provokationer. Sådan var min far også. Jeg har en helt særlig slags kommunikation med ham – uden ord – som jeg også havde med min far.«

Gainsbourg til Cannes Filmfestival 2017 sammen med sin mand, skuespilleren Yves Attal, som hun har været sammen med i mere end 20 år.

I starten af 2018 hjalp von Trier Gainsbourg, da hun skulle instruere sin egen musikvideo. Von Trier havde ikke selv tid, men gav sin franske muse følgende gode råd:

»Jeg skulle illustrere hvert et ord, jeg sang, på en enten meget subjektiv eller objektiv måde,« siger Gainsbourg i videoen og uddyber:

»Han sagde faktisk, at det skulle være så kedeligt som muligt, når jeg selv var i billedet. Så sådan gjorde jeg. Som du nok kan fornemme, kan jeg godt lide at kaste mig ud i nye ting, jeg ikke har prøvet før.«