»Jeg kan godt lide folk, som andre måske synes er for meget - det synes nogen helt sikkert også, at jeg selv er«

Hvad er det største problem i verden lige nu?

»Det er, når folk opgiver troen på, at vi kan opnå et fællesskab ved at forstå hinanden. Det kan jeg slet ikke have. Troen på, at hvis vi taler sammen, kan vi komme til at forstå hinanden - også selvom vi kommer fra komplet forskellige steder - er hele grundlaget for alt, hvad jeg gør.

Selvom jeg er Deadline-vært, og Deadline jo er kendt for konflikter, er jeg faktisk ikke særligt optaget af konflikten som sådan en kamp, nogen kan vinde. For mig er målet, at synspunkter og positioner kan mødes og blive afprøvet, så folk kommer til at forstå både sig selv og hinanden bedre. Og jeg bliver virkelig ked af det, hver gang samtalen bliver ødelagt, og folk opgiver at tro på, at de kan forstå hinanden.«

»Selvom jeg er Deadline-vært, og Deadline jo er kendt for konflikter, er jeg faktisk ikke særligt optaget af konflikten som sådan en kamp, nogen kan vinde«

Hvilken dyd der den mest overvurderede?

»Mådehold har jeg det svært med. Helt personligt har jeg svært ved at forstå den gyldne middelvej. Jeg har svært ved at mærke folk, hvis jeg ikke har været ude i en eller anden yderlighed med dem - været meget uenige, været berusede eller gjort noget andet grænseoverskridende sammen. Jeg kan også godt lide folk, som andre måske synes er for meget - det synes nogen helt sikkert også, at jeg selv er. Men jeg tænker altid, at det da er bedre end at være for lidt.«

Er du bange for døden?

»Ligesom mange andre har jeg været utroligt bange for døden, siden jeg fik børn. Før var jeg egentlig ret ligeglad. Min tilgang til et problem er normalt at analysere det, og som regel når jeg frem til, at det også er godt for noget. Men det kan jeg ikke længere, når det handler om døden - jeg kan kun se den som helt uacceptabel. Når folk siger, at så lever man bare stærkere - det kan jeg slet ikke bruge til noget.«

»Jeg husker tydeligt det sug i maven af, at jeg var på sporet af noget stort - og en meget stærk fornemmelse af, at journalistik kan gøre en forskel,« siger Lotte folke Kaarsholm om den hændelse, der blev afgørende for hendes valg af journalistikken som levevej. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvad har dine børn lært dig?

»At kunne høre efter når flere taler til mig på én gang. Da jeg skulle testes som Deadline-vært, skulle jeg prøve det, man jo skal som vært, nemlig at have en øresnegl i øret, hvor op til tre mennesker taler til mig på én gang - en producer, en redaktør og en prompterfører, der holder styr på tiden - og samtidig høre efter, hvad gæsten siger, følge med i sine noter og forberede næste spørgsmål. Men det er ligesom ved aftensmaden hjemme hos mig, hvor min mand og mine to meget talende børn sagtens kan finde på at tale til mig alle tre på én gang.«

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i livet?

»At ting næsten altid er mere skræmmende på afstand, end når man kommer tæt på dem. Det har jeg helt konkret lært ved at rejse og lave journalistik i Afrika og komme til konfliktzoner eller slumkvarterer, hvor folk har advaret om, at det er meget farligt. Og helt uden undtagelse har jeg altid oplevet, at det har vist sig mindre farligt, når jeg er kommet tæt på. Jeg synes også, jeg har kunnet overføre det til opgaver og udfordringer på arbejdet, f.eks. interviews, jeg har været nervøs for, eller viden, jeg har været bange for at få. Det hjælper næsten altid at sætte sig nærmere ind i det.«

»Ligesom mange andre har jeg været utroligt bange for døden, siden jeg fik børn. Før var jeg egentlig ret ligeglad«

Hvornår indtraf dit professionelle livs mest afgørende øjeblik?

»Det var en aften på Information for ca. 15 år siden, hvor jeg som freelancer var kommet på sporet af, at nogle danske virksomheder under Irak-krigen havde været temmelig aggressive med at sætte sig på de værdier, som blev tilgængelige, da man væltede Saddam.

Jeg havde fundet en pensioneret amerikansk ambassadør, Darrell Trent, en ærkekonservativ mand, som havde været i Irak. Han havde været rigtig svær at få fat på, men da han endelig tog telefonen, sagde han: »Goddag, det er dig, der vil tale om A.P. Møller-Mærsk - ja, jeg kunne ikke forstå, at de opførte sig sådan, for de havde jo sådan et godt ry.« Jeg husker tydeligt det sug i maven af, at jeg var på sporet af noget stort - og en meget stærk fornemmelse af, at journalistik kan gøre en forskel ved at afdække noget, som hidtil har været skjult, og som kan få store konsekvenser. Det blev afgørende for, at jeg valgte den vej.«

Hvad er det nærmeste, du nogensinde har været på at dø?

»Da jeg var 19 år, var jeg sammen med en veninde for første gang på egen hånd ude i verden i længere tid. Det var et ret isoleret sted i det nordlige Mozambique, og jeg havde fået dysenteri og var blevet meget dehydreret. Jeg kom på det lokale hospital, fik lagt et drop og skulle blive natten over. Det var en meget lang nat, og jeg kan huske, at jeg spurgte min veninde: »Tror du jeg skal dø?« Hun svarede: »Det tror jeg ikke...« Den måde, hun svarede på, gjorde, at det i hvert fald er det tætteste, jeg har været på at tro, jeg skulle dø.«

FAKTA Bag om Lotte Folke Kaarsholm Lotte Folke Kaarsholm er 43 år. Cand.mag i litteraturvidenskab 2009. Var i 13 år ansat ved dagbladet Information, som journalist, kritiker, international redaktør og redaktionschef på bl.a. samfundsredaktionen, weekend og udland. Kom i 2016 til DR som studievært på Deadline på DR2 Hun har oversat Ralph Bargers »Hell's Angel« og Amartya Sens »Identitet og vold« samt været redaktør på publikationerne »Muslimsk-dansk Dagbog« og »Natteliv«. Medinstruktør af dokumentarfilmen »Curtain Raising«. Var i 2007 nomineret til Cavlingprisen og FUJs pris for undersøgende journalistisk for en artikelserie sammen med Charlotte Aagaard om danske museers og auktionshuses involvering i sager med stjålne kunstgenstande. FOLD UD