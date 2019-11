»Jeg har aldrig forstået, at man går ind i et servicefag, hvis man grundlæggende udstråler, at man ikke kan lide mennesker«

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Bibliotekshaven. Der er jeg kommet meget i de mange år, jeg har arbejdet på Christiansborg. Det er nærmest blevet sådan et walk-and-talk-open-air-mødelokale for politikere, kulissekarle og journalister, der beskæftiger sig med dansk politik. Men det er en åben park for alle. Lille og hyggelig og ikke overrendt. Der var lige lidt mange unger derinde, da det viste sig, at det var et af de bedste steder i byen at fange Pokémons. Men jeg tror, de har fået travlt med at køre på elløbehjul nu i stedet for.«

Hvilke steder eller bygninger ville du vise en udenlandsk gæst?

»Jeg ville vise middelalderbyen frem. Den er jo fantastisk. Og Frederiksstaden, brokvartererne og havnen, ikke mindst. Jeg synes, at havnens udvikling de sidste 15 år har været helt fantastisk. Tænk, at vi har en by, hvor man bare går ned og svømmer i havnen, når det er varmt. Det er jo genialt.«

Hvad ville du undgå at vise?

»Jeg vil prøve at vise havnen frem på en måde, så Kalvebod Brygge ikke fremgår for meget. Der er lavet nogle rædderlige bygninger derovre. Men sådan er byen jo, og grimheden er nogle gange bare en del af helheden. Jeg bor tæt på Ålholm Plads. Det bliver ikke meget mere trist. Men nogle gange er det som en gammel lænestol, som man ikke vil af med. Det er muligt, at folk, der ser den første gang, synes, at den er grim. Men den er min, og den virker, og jeg er godt tilpas i den. Sådan tror jeg mange har det med lige præcis deres del af byen.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Boliger til dem, der ikke har de højeste lønninger. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvis byen kun skal være for dem med de højeste indkomster eller de studerende, hvis forældre har så mange penge, at de anser det for en menneskeret aldrig at flytte uden for brokvartererne. Jeg vil gerne blive ved med at møde sygeplejersker, arbejdsmænd, pædagoger og keramikere, når jeg går ud.«

Hvad synes du er en skamplet på København?

»Altså ud over elløbehjul og modstand mod vaccination til børn? Priserne. Jeg er fra Jylland. Der kan man simpelt hen ikke sælge en kop kaffe for det, vi betaler her. Det kan man heller ikke i Stockholm, hvor jeg kommer meget. Om lidt skal vi alle sammen ud at hente juletræer. Det koster dig en plovmand for et juletræ, som producenten har fået en 50er for i Jylland. Det er sindssygt. Jeg kender håndværkere, der arbejder i København, alene fordi prisen her er 20 procent højere. Ikke af nogen grund. Bare fordi det er den. Der er noget galt, hvis du spørger mig.«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Faktisk holder jeg meget af byen som sådan med dens forskelligheder. Men skal jeg vælge noget, så har jeg nok et livslangt kærlighedsforhold til Vesterbro, som var det første sted, jeg boede i byen. Her har man det hele. Både en høj puls og en laid-back levevis. Jeg synes på en måde, at Vesterbro er både for meget og for lidt. Det kan jeg godt lide.«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik?

»Jeg har ikke et øjeblik, der er det lykkeligste. Livet er en lang række af op- og nedture, og det øver jeg mig i at blive god til at sætte pris på. De lykkeligste øjeblikke er der, hvor man føler sig mest i live og i kontakt med øjeblikket. For eksempel da jeg bar min første nyfødte søn ud af den operationsstue på Hvidovre Hospital, hvor vi fik ham, og han bare fastholdt mit blik i flere minutter. Det var syret, og jeg vidste, at mit liv nu var forandret for altid.«

Er vi gode til at yde service i København?

»Nogle steder er vi. Men man bliver ofte overrasket og glad, når man møder den gode service, og det viser vel, at det halter lidt. Jeg har aldrig forstået, at man går ind i et servicefag, hvis man grundlæggende udstråler, at man ikke kan lide mennesker. På den anden side skal vi andre også huske at opføre os ordentligt over for dem, vi møder derude. Jeg kender 18-årige, der har siddet ved kassen i supermarkeder, og som er blevet svinet til helt ublu. Kom nu, for fanden. Lad os lige få det her til at glide.«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»At se op. Jeg øver mig selv i det, men er for dårlig til det. Se op på den utroligt smukke by, vi har lov at låne i et splitsekund af dens historie. Se op på cykelstien, så du ikke smadrer den næste fodgænger. Se op i metroen eller på gaden, og husk lige at sige hej – også til dem, du ikke ved, hvem er. Jeg synes, byen er sjovest, når man lige snakker kort med den, man bumper ind i. Bare de der to sætninger, som gør, at både du og den, du kom til at ramme med paraplyen, får en bedre dag.«