Jakob Fauerby: »Selvfølgelig skulle jeg danse med en mand; det er jo det, jeg gør derhjemme«

Det var ikke videre dramatisk, da Jakob Fauerby sprang ud. Han gik i ottende klasse, og reaktionerne fra hans forældre og klassekammerater var afdæmpede.

Flere havde muligvis regnet ud, at den 14-årige dreng, der elskede teater og opførte Matador med en veninde i frikvartererne, måske ikke var heteroseksuel.

»Det var en stor lettelse, da jeg fik fortalt, at jeg altså er bøsse. Jeg tror måske ikke, det kom som den store overraskelse. Mine veninder i skolen vidste det nok godt. Jeg lavede en formidabel Maude. Det gør jeg stadigvæk. De gange, jeg har mødt Marlene Schwartz, har jeg haft lyst til at vise hende Maude-kroppen, bare for at vise, at jeg godt kan,« siger Jakob Fauerby og læner kropsvægten over på den ene side, så hans holdning bliver skæv og lidt anstrengt.

De fleste genkender nok den 42-årige skuespiller fra hans roller i danske film og TV-serier eller som en del af satiregruppen Platt-Form, som også tæller Mille Lehfeldt og Laus Høybye.

I starten af juni indtog Fauerby medierne, da det blev offentliggjort, at han skulle medvirke i »Vild med Dans« og som den første herhjemme danse med en mand – det man inden for danseverdenen kalder samkønsdans.

Privat er han gift med Anders, og da han blev spurgt, om han ville være med i det populære program, var han ikke i tvivl om, hvordan det skulle foregå:

Jakob Fauerby, skuespiller »Jeg vil gerne vise, at man kan få et fantastisk liv, selv om man ikke tilhører majoriteten.«

»Selvfølgelig skulle jeg danse med en mand, det er jo det, jeg gør derhjemme. Og når jeg går til fest, danser mænd sammen. Der har været 160 mand-kvinde-par i »Vild med Dans«, og nu er der to mænd, der danser med hinanden. Det burde jo ikke ryste nogen i 2019,« siger Jakob Fauerby og holder en lille pause, inden han smiler.

»Når man får taletid i medierne, så forpligter det. Jeg håber, at nogle af de unge, der ser med og føler sig anderledes på grund af deres seksualitet, kan få nogen at spejle sig i. Jeg vil gerne vise, at man kan få et fantastisk liv, selv om man ikke tilhører majoriteten.«

Værtstræner på DR

Der var ingen mænd, der dansede sammen på TV, da han voksede op i Gilleleje i 80erne. Faktisk var der stort set ingen LGBT+-personer på TV eller i medierne, og hvis der var, var det historier, der handlede om AIDS, eller at nogen var død.

Til gengæld voksede han op med en mor, der aldrig gjorde det til et issue, at hendes søn var bøsse.

»Jeg er altid blevet accepteret, som jeg er, af de vigtigste mennesker i mit liv. Og min mor støttede mine valg – også da jeg sagde, at jeg ville være skuespiller.«

Privat bor Jakob Fauerby sammen med sin mand, Anders, der er TV-tilrettelægger. De har været gift i otte år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Efter gymnasiet søgte Jakob Fauerby ind på Statens Teaterskole og kom ind i andet forsøg efter to år på film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Hans første roller efter skuespillerskolen var i Anders Matthesens »Sorte kugler« og musicalen »Jesus Christ Superstar« på Folketeatret.

Derefter ringede telefonen ikke i syv måneder. Så han tog sagen i egen hånd og ringede til DR og spurgte, om han ikke måtte komme i virksomhedspraktik og træne de medvirkende i DR2-programmet »Smagsdommerne« i at indtale deres speaks.

Virksomhedspraktikken mundede ud i flere jobs, hvor han trænede journalister og værter på både DR og TV 2. Og efter et par år havde Jakob Fauerby et arbejdsliv, hvor han kunne leve af at træne værter både i Danmark og på NRK i Norge. Men han savnede skuespillet.

I satireskole på P1

En julekabaret med satiregruppen Platt-Form på Nørrebro Teater, hvor de tre skuespillere skrev alle tekster og sange selv, blev vejen tilbage til scenen. Forestillingen fik flotte anmeldelser, blandt andet i Berlingske, hvor teaterredaktør Jakob Steen Olsen skrev:

»Århundredets morsomste krybbespil med Laus Høybye som homoerotisk ærkeengel i frit svæv og den store skuepillerinde Mille Lehfeldt som Jomfru Maria, inden det hele kulminerer i et 90er-disco-medley for tre vise mænd (skal ses!).«

Jakob Fauerby, skuespiller og revyinstruktør »Humor er et redskab til at prøve grænser af og tage temperaturen på samfundsdebatten.«

Efterfølgende blev de tre skuespillere hyret til at lave dagsaktuel satire på P1 fire gange om ugen. Satiregruppen lavede indslag til P1 Morgen fra 2016 til 2017, og det lærte Fauerby at skrive sketches, der fungerer.

Indslagene på P1 var med til at brede Platt-Form ud til et større publikum. Og Jakob lærte den svære kunst at skrive revytekster. De sidste par år har han skrevet sketches for flere revyer, og i år var han desuden instruktør for Dragsholm Revyen.

Det har han gjort så godt, at han vandt prisen som Årets Tekstforfatter ved Revyernes Revy, der er de danske revyers prisuddeling.

En lummer Ole Lukøje

​Der er især en sketch fra Dragsholm Revyen, som Fauerby holder meget af. I scenen læser skuespiller Susanne Breuning op af H.C. Andersens »Ole Lukøje« med påtaget lummer stemme med slet skjult hentydning til tidens store debat om krænkelser.

»Hun fortæller med sexet stemmeleje, at Ole Lukøje kommer ind til de små børn på deres værelser, så han kan hælde ... nej, sprøjte sin sødmælk ned i deres øjne ...«, siger Jakob Fauerby og sænker stemmen et par toner, så han lyder som en halvlummer TV-speaker.

»Vi er nået virkelig lang med LGBT+-rettigheder, men der er nogle, der har taget denne kamp og kæmpet hårdt for det. Så man kan ikke bare læne sig tilbage og slappe af,« siger Jakob Fauerby. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Sketchen viser, at det ikke nødvendigvis er det, vi siger, men måden vi siger det på. H.C. Andersen har nok ikke tænkt noget lummert, da han skrev eventyret. Men når man læser det op på den måde, så sidder folk og tænker: »Det var jo aldrig gået, hvis den kom ud nu.« Revyen kan være med til at bryde tabuer og gøre opmærksom på samfundsdebattens ømme punkter,« siger Jakob Fauerby.

​»Er det så grænseoverskridende?«

Lige om lidt bliver alle spotlys rettet mod Jakob Fauerby, når han skal danse med Silas Holst i »Vild med Dans«. Han er godt klar over, at hans valg af dansepartner vil skabe debat i nogle dele af landet. Men sådan må det være.

»Jeg kunne jo godt lade som om, at det, at jeg bor sammen med en mand, er en privatsag, men så accepterer jeg også præmissen om, at det skal holdes skjult. Og det kan ikke betale sig at leve et liv, hvor man lader som om, man er noget andet,« siger han.

Selv om han arbejder i en branche, hvor der er forholdsvis højt til loftet, så understreger han, at repræsentation af LGBT-minoriteter er vigtig.

»Vi er nået virkelig lang, men der er nogle, der har taget denne kamp og kæmpet hårdt for det. Så man kan ikke bare læne sig tilbage og slappe af. Der er jo tendenser til, at tingene går den anden vej – se bare på, hvad der sker med transkønnedes rettigheder i USA. Det gør mig virkelig vred, at der er transkønnede unge, der overvejer at tage deres liv på grund af, at de er dem, de der,« siger Jakob Fauerby.

Herhjemme er det blot syv år siden, homoseksuelle fik lov til at vie sig i kirken.

Fauerby indrømmer, at han stadig har et horn i siden på Søren Pind og Ulla Tørnæs fra Venstre, der stemte imod lovforslaget.

»Jeg har længe haft lyst til at spørge dem, hvorfor det er så grænseoverskridende, at jeg fik lov til at kalde min mand for min ægtemand. Helt ærligt Ulla Tørnæs, er begrebet ægteskab virkelig blevet devalueret, fordi jeg nu kan kalde min mand for ægtemand?«