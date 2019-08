Isam B: »Hvis en sang kan rokke ved din tro eller nationalidentitet, må du have en identitetskrise«

Musiker Isam B. har skrevet sangen »Ramadan i København« som er blevet genstand for en ivrig debat om, hvilke fortællinger Højskolesangbogen skal indeholde. Sangen er kun med i opløbet om at blive optaget blandt de 600 sange, der normalt er i sangbogen, men alene det er nok til at få danskerne til at debattere i sommervarmen.

Borgerlige politikere og debattører har kritiseret sangen og mener ikke, at en sang om den muslimske højtid ramadan skal husere i den traditionsrige sangbog. Men det giver Isam B. ikke meget for.

Han er dansk, så hvorfor skal han ikke kunne have en sang repræsenteret i Højskolesangbogen, lyder hans budskab.

»Debatten fortæller noget om frygt for forandring, selv om vi altid går igennem forandring. Sangen er et billede på Danmark i 2019, og Højskolesangbogen har til opgave at være et billede på nutidens Danmark. Der er sange, som slet ikke har noget med religion at gøre. Denne sang er skrevet med intention om at bringe noget urbanitet ind i bogen,« siger Isam B:

»Jeg skriver ikke sange om integration. Det kan jeg ikke lide. Jeg er ikke et integrationsprojekt. Jeg er dansker, der er født og opvokset her,« siger kunstneren.

FAKTA Højskolesangbogens 19. udgave Højskolesangbogen udkom første gang i 1894 Den nuværende 18. udgave af Højskolesangbogen er fra 2006 og har 572 numre. Den 19. udgave bliver på ca. 600 numre. Kommissoriet fra Højskoleforeningen indebærer bl.a., at der skal tilstræbes op til 150 nye sange i bogen, mens ca. 100 nuværende udgår. Frem til nytår 2018 kunne alle borgere hver foreslå maks. fem nye bidrag til Højskolesangbogen. Der indkom ca. 2.500 forslag – heraf en stor andel nyskrevne sange. Derudover har sangbogsudvalget afholdt to seminarer – i maj 2018 og maj 2019 – hvor nye sangskrivere, bl.a. Isam B, var inviteret til at arbejde med nye sange. 19. udgave af Højskolesangbogen udkommer i november 2020. FOLD UD

Vil ikke please alle

Isam B fortæller, at han skrev sangen under ramadanen, hvor han selv var fastende. Og han syntes, at det gav bedst mening at skrive en sang om den stemning, han var i på daværende tidspunkt. Det var vigtigt for ham, at sangen skulle været poetisk smuk og reflektere noget urbant.

»Og hvad er mere dansk end det? Jeg er et levende bevis på, at det er dansk. Jeg vil ikke engang gå ind i den diskussion. For mig er det vigtigt, at håndværket er i orden. Og det er det. Jeg respekterer selvfølgelig Højskolesangbogens tradition, som er, at alle skal kunne synge med, og at stavelserne er lige i øjet. Man kan ikke køre multirim eller dobbelttempo-rap,« siger Isam B:

»I forhold til menneskesyn og værdier er der højt til loftet i Højskolesangbogen. Jeg kan godt høre, der er nogen, der har fået kaffen galt i halsen. Men det er ikke mit problem. Jeg skriver ikke sange til alle danskere, men til alle mennesker. Jeg skriver først og fremmest sange til mig selv, mit liv og mine børn. Jeg efterlader noget til dem, som de kan være stolte af og som de kan bruge i deres liv,« siger han.

Højskolesangbogens indhold er kommet til debat, efter at bl.a. Henrik Dahl (LA) og Søren Espersen (DF) har reageret på, at den 19. udgave af den traditionsrige sangbog muligvis kommer til at indeholde en sang, der handler om den muslimske højtid ramadan.

For Isam B handler det ikke om at »please« alle. Men han respekterer alles holdninger og meninger, slår han fast. Han har tidligere fået trusler på livet, men det ændrer ikke på, at han skriver de sange, der giver mening for ham.

»Jeg er forundret over, at det kan få nogens pis i kog. Hvis en sang kan rokke ved din tro eller nationalidentitet, må du have en identitetskrise. Det er at gå med for små sko. Det er en sang, det er kultur. Jeg beskriver et billede af, hvordan vores land ser ud,« siger han.

»Jeg har været oppe at toppes med højrefløjen før på grund af mine sange. Men jeg skriver ikke sange for deres skyld eller for venstrefløjens skyld. Jeg mener, at dette er en debat, vi skal have i forhold til, hvem vi er og gerne vil være. Jeg ser sange som vinduer. Mine sange er en mulighed for at kigge ind i mit liv i Danmark og blive klogere,« siger Isam B.

Henrik Dahl (LA) har sagt, at højskolerne står for noget, som ikke kan forenes med islam. Hvad tænker du om det?

»Er Henrik Dahl muslim?«

Nej.

»Så ved Henrik Dahl ikke en skid om det. Jeg synes, at højskoletraditionen er en fantastisk tradition. Jeg tror faktisk, der er mange børn fra byen, som vil have godt af at komme på højskole. Komme ud at lære om sig selv og komme ud af deres vante omgivelser. Det vil kun berige os som nation, hvis vi lærer om andre mennesker. Og så har jeg ikke flere kommentarer til det.«