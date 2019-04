Instagram overvejer at gøre likes usynlige

De fleste, der fra tid til anden lægger en opdatering, et feriebillede eller en selfie på Facebook eller Instagram, kender den tilfredse følelse, når de første likes begynder at rulle ind. Jo flere likes, des større glæde og tilfredshed. For nogle udløser de små hjerter eller thumbs up-emoji’er et nærmest afhængighedsskabende rush af lykke. Og omvendt - kommer der ingen likes, kan det føles som en kold spand vand i hovedet.

Men likes virker også den modsatte vej - jo flere likes, et billede har, des mere tilbøjelige er vi til at klikke ind og måske også til selv at føje vores like til alle de andre. På den måde kan opdateringer eller billeder, der i forvejen har mange likes, pludselig få helt ekstremt mange likes.

Det har fået en veritabel like-industri til at blomstre, hvor man via forskellige apps kan købe sig til flere likes, end man ellers ville have fået. Og det er både private og professionelle Instagram’ere, der bruger den genvej.

Den del af festen overvejer Instagram nu at begrænse. Ifølge SVT Nyheter er Instagram på vej med en ny, endnu ikke offentliggjort prototype, hvor antallet af likes bliver skjult for alle andre end den, der har lagt billedet op.

Det skal øge fokus på det, der lægges op - i stedet for, at interessen styres af, hvor mange likes det enkelte billede har fået, fremgår det.

Selvforstærkende effekt

Ifølge Joan Bentzen, sundhedsanalytiker i Psykiatrifonden, viser forskning, at mængden af likes på sociale medier har betydning for unges selvværd og velbefindende. Og derfor kan der være en idé i at begrænse synligheden af mængden af likes, mener hun uden at ville gøre sig »klog på de psykologiske komponenter«.

»De fleste bliver høje af at få mange likes, og omvendt er det trist, hvis slet ingen kan lide de feriebilleder fra Maldiverne, man har lagt op. Men hvad kom først?« siger hun. »Søger man bekræftelse, fordi man i forvejen har lavt selvværd, og det bliver så en selvforstærkende effekt, hvis man ikke får de likes, man havde håbet? Eller får man lavt selvværd, fordi man finder ud af, at folk ikke bryder sig om det, man har lagt op. Det kan vi ikke se ud fra de undersøgelser, der hidtil er lavet,« siger hun.

Linnea Funk er kandidatstuderende i journalistik på Aarhus Universitet, men har også i en årrække arbejdet professionelt med Instagram.

Hun er ikke i tvivl om, at jagten på likes er usund, især blandt mange unge, som har svært ved at adskille de likes, de får i det virtuelle univers, fra deres værdi som mennesker i den virkelige verden. Og derfor kan hun godt se en fordel ved at indføre en Instagram-model, hvor likes gøres usynlige for publikum.

Linnea Funk, instagrammer og kandidatstuderende i journalistik »Hvis man får 30 likes, vil man hellere have 200, så veninderne synes, man er lidt sejere«

»Jeg tror, at mange almindelige brugere af f.eks. Instagram føler et pres for at få likes. Det er derfor, også mange almindelige mennesker køber apps, hvor de kan hente likes og følgere. Så de kan fremstå mere populære,« siger hun.

»Hvis man får 30 likes, vil man hellere have 200, så veninderne synes, man er lidt sejere. Det handler ikke kun om, hvordan man selv oplever det, men også om, hvordan man ser ud for andre. Så det vil fjerne noget psykisk stress, hvis man gør likes usynlige.«

Hun tvivler imidlertid på, at Instagram i sidste ende vælger at implementere modellen. I hvert fald ikke en model, hvor skjulte likes bliver obligatoriske.

»Det vil ødelægge grundlaget for mange af dem, der bruger Instagram professionelt, f.eks. som influencere eller som content creators, som jeg selv er,« siger hun.

»I forvejen er der stor utilfredshed med den måde, Instagrams algoritmer fungerer på, så jeg tror, at mange kun venter på, at der kommer et nyt socialt medie, de kan rykke over på.«

Linnea Funk er selv professionelt aktiv på Instagram. Hun kan godt se en idé i at skjule likes for at lette presset på især unge brugere - men tvivler på, at Instagram gør alvor af overvejelserne.

Paradigmeskift

Foreløbig er Instagram kun i en fase, hvor man afprøver og overvejer den nye version. Men hvis den virkelig implementeres, vil der være tale om et paradigmeskifte for Facebook-koncernen, som Instagram er en del af, mener Filip Wallberg, journalistisk lektor på Syddansk Universitet.

»Tidligere har koncernen samlet set været fokuseret på at udstille tal og statistik. Det er denne lille ændring måske et første opgør med,« siger han. »Hvis den rulles ud til alle brugere, vil det formentlig få den konkrete betydning, at flokmentaliteten dæmpes. Det kan selvfølgelig også få en betydning for influencere, men vi ved ikke, om interaktionen med influencere sker individuelt eller i flok.«