I et sjældent interview taler Caroline Fleming om sit traume. »Jeg vil godt blive nøgen for det her«

Caroline Fleming er for en kort bemærkning tilbage på skærmen. Her fortæller hun om et traume fra barndommen, der har været med til at forme hende som menneske. Selvom hun set udefra levede det fede liv i luksus, har hun i virkeligheden betalt en »vanvittig høj emotionel og psykologisk pris«, lyder det.