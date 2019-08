HjerneMadsen: »Fiasko er meget, meget vigtig, og man skal have det med jævne mellemrum«

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i livet?

»Man skal ikke have hemmeligheder. Eller man skal i hvert fald minimere antallet af hemmeligheder i sit liv. Fordi det gør tingene mere simple. Hemmeligheder komplicerer næsten altid tingene – fordi de bliver afsløret, og de kræver løgne. Nogle gange kan man blive overrasket over, hvordan selv små hemmeligheder kan komplicere tingene. Så jo færre hemmeligheder, jo bedre.«

Hvis du kunne gå tilbage i tiden og give dig selv et råd som teenager – hvad skulle det så være?

»Så ville jeg sige – og det gælder for min teenagetid og helt frem til i dag: »For helvede, prøv nu at vænne dig af med at være så bekymret!« Alle har bekymringer – men for mig er det massivt. Der ligger årsværk af bekymring for ting, der aldrig nogen sinde er blevet til noget. Ekstreme mængder af spildt mental energi.

Mit liv havde været bedre, hvis jeg dengang ved et mirakel havde lært ikke at bekymre mig. De ting, man bekymrer sig for, sker sjældent. Det katastrofale, der sker, kommer uden man har tænkt over det.«

Peter Lund Madsen »Nogle gange kan man blive overrasket over, hvordan selv små hemmeligheder kan komplicere tingene.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Man skal ikke ubegrundet tro, man er smartere end mig. Så bliver jeg irriteret. Min far var en meget, meget rolig mand, men hvis folk i fjernsynet var blærede og arrogante på sådan en hurtig måde, kunne han blive så rasende, at han måtte gå fra stuen. Jeg har det lidt på samme måde. Men folk, der fører sig frem og ikke har noget at have det i, irriterer jo os alle sammen.«

Hvilken bog har haft afgørende betydning for dig – og hvordan?

»Det har stadig Peter K. A. Jensens »Menneskets oprindelse og udvikling«, som jeg læste i 2000. Den gav mig overblikket over, hvor vi mennesker kommer fra, og hvorfor vi er blevet, som vi er. Hele den historie har givet mig mere erkendelse af, hvad det vil sige at være menneske, end nogen anden bog.«

»Jeg tror, at man bliver født med nogle gaver og nogle belastninger. Jeg har bl.a. fået belastningen at være bekymret. Men jeg har også fået den gave, at jeg ikke har tendens til bitterhed,« siger Peter Lund Madsen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvordan overvinder man bedst skuffelse?

»Man skal gøre alt, hvad man mentalt kan, for at lægge den bag sig. Ikke fortrænge – det duer ikke, for så er man jo stadig skuffet. Men man skal gøre alt, hvad man kan, for at tænke sig frem til noget, man ikke skal være ked af, så skuffelsen ikke bliver en negativ kraft i ens tilværelse. Man lærer altid noget af en skuffelse. Og der er altid noget positivt, der også kommer ud af en skuffelse.«

Hvordan heler man et knust hjerte?

»Ved at lade tiden gå. Et knust hjerte går over – det gør det for alle. Men man skal også være i stand til at lægge det bag sig. Verden er et utålmodigt sted. Der er en periode, hvor folk gerne vil hjælpe dig med dit knuste hjerte, men på et tidspunkt bliver de trætte af det.

Jeg tror, at man bliver født med nogle gaver og nogle belastninger. Jeg har bl.a. fået belastningen at være bekymret. Men jeg har også fået den gave, at jeg ikke har tendens til bitterhed. Jeg kan godt se om bag et knust hjerte, når tiden er gået. Jo før man kan gøre sig fri af den tristesse, den følelse af at være snydt og knust, jo bedre, for så kan du komme videre. Der er ikke noget positivt i at have et knust hjerte.«

Hvad er den største løgn, vi fortæller hinanden om kærlighed?

»Løgnen er jo, at vi tror, vi ved, hvad det er. Jeg tror, vi generelt ved meget mindre om, hvad kærlighed er, i forhold til hvad vi går rundt og siger.«

Er der nogen, du har lyst til at sige undskyld til? Og hvorfor?

»Der er flere, jeg har grund til at sige undskyld til. Men ikke umiddelbart nogen, jeg har lyst til at sige undskyld til. Fordi den undskyldning, jeg tænker mest på, hvis jeg sagde den, ville det bare rode op i en masse ting, som det er meget bedre, at der ikke bliver rodet op i.

Jeg har gjort ting, hvor jeg skylder en undskyldning, som jeg ikke har givet. Jeg gjorde det ikke af ondskab, men fordi jeg var dum. Og det kunne være gået frygtelig galt. Men det kunne jeg først se noget tid efter. Heldigvis skete der ikke noget, men det var ikke min fortjeneste.«

Peter Lund Madsen »Jeg har gjort ting, hvor jeg skylder en undskyldning, som jeg ikke har givet. Jeg gjorde det ikke af ondskab, men fordi jeg var dum.«

Hvad er det nærmeste, du nogensinde er kommet på at dø?

»Det ved jeg jo ikke. Men jeg tror, det var dengang, vi var på cykeltur i Grækenland og cyklede ud af Athen. De havde aldrig set en cykel før, og vejene var fuldstændig absurde. Den time, tror jeg, rummede den største koncentration af livsfare, jeg nogensinde har været udsat for.«

Hvad har fiasko lært dig?

»Fiasko er meget, meget vigtig, og man skal have det med jævne mellemrum. Hvis det går godt for længe, bliver man dum at høre på. Så bliver man sådan: »Folk må også bare tage sig sammen« og »de kan også bare gøre som jeg«. Der skal man med jævne mellemrum have en større eller mindre fiasko, så man lige bliver mindet om ikke at blive for høj i hatten.«

FAKTA Bag om Peter Lund Madsen Peter Lund Madsen – også kendt som HjerneMadsen – er 59 år, læge, hjerneforsker, forfatter og entertainer. Han blev dr. med. i 1993 på en disputats om hjernens energistofskifte og har som speciallæge i psykiatri arbejdet på flere hospitalsafdelinger. Mere kendt er han nok for sine shows sammen med broderen Anders, bl.a. »Mr. Nice Guy« og »Enden er nær« på Bellevue, og for deres samarbejde på TV i bl.a. serien »Brødrene Madsens tidsrejse«. Brødrene satte ikke bare danmarks-, men verdensrekord, da de i 2013 vandt millionen i TV-programmet »Hvem vil være millionær« – for anden gang. Første gang var i 2002. Peter Lund Madsen har også lavet en række TV-programmer om hjernen, bl.a. serien »Mesterhjerner«, og har siden 2013 hver uge været vært i radioprogrammet Hjernekassen på P1. Han har skrevet både videnskabelige artikler og flere populærvidenskabelige bøger, bl.a. den anmelderroste »Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen« og senest »Frihedens pris – En kort historie om menneskehjernen«. Har modtaget flere priser, bl.a. Rosenkjærprisen og Modersmåls-Prisen. FOLD UD