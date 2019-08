Historisk københavnerbygnings skæbne er afgjort: »Det er en kedelig aften for beboerne«

Mere end 70 kunstnere som P.S. Krøyer har boet og malet i den historiske bygning Holckenhus, der til beboernes store skuffelse er ved at blive gennemrenoveret af kapitalfonden Blackstone.

Torsdag blev der i Borgerrepræsentationen givet tilladelse til, at også de 13 atelierer, der ligger på femte sal, må ombygges til otte tagboliger og to atelierfællesskaber.

Beslutningen glæder langtfra Finn Rudaizky (DF), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, der har kæmpet imod renoveringen.

»Jeg synes, der tages al for stor hensyn til investoren i forhold til spørgsmålet om kulturen og spørgsmålet om en eventuel fredning af bygningen. Blackstone har fuldt løb fremover, det besluttede et kæmpe flertal. Det er en kedelig aften for beboerne,« siger han.

Den historiske bygning Holckenhus ligger på modsatte side af H.C. Andersens Boulevard i forhold til Glyptoteket.

Renoveringen af Holckenhus er blevet kritiseret for at gå ud over bygningens historie og kulturarv. Den del af renoveringen, der allerede er i gang, dækker bl.a. over, at gamle døre males over og at blyindfattede ruder udskiftes med nye, hvide vinduespartier.

Beboerne i Holckenhus har længe forsøgt at få politikernes hjælp til at forhindre renoveringen. Onsdag sendte de et hastebrev til Borgerrepræsentationen, hvor de henviste til, at stater ifølge UNESCO er forpligtede til at beskytte den immaterielle kulturarv.

Opfordrede til at udskyde beslutning

Allerede tilbage i juni blev der i Teknik- og Miljøudvalget givet tilladelse til, at Blackstone måtte omdanne ateliererne til tagboliger og atelierfællesskaber. Kun to partier stemte imod en tilladelse, mens otte stemte for.

»Det er næsten ikke til at begribe, at politikerne ikke vil passe bedre på vores kulturarv. Det her er noget helt særligt og fuldstændig uerstatteligt,« har beboer Maria Wandel tidligere sagt om renoveringen. Hun har løbende dokumenteret renoveringerne på sin Facebook-profil.

Finn Rudaizky standsede herefter sagen, som derved endte i Københavns Borgerrepræsentation.

At størstedelen af partierne stemte imod renoveringen, er ifølge partierne selv ikke ensbetydende med, at de ikke ønsker at bremse den.

»Partierne beklager dybt, at vi ikke politisk kan redde det historiske kunstnerkollektiv, der nu befinder sig i Holckenhus. Vi har som politikere ikke mulighed for at lave en så snæver anvendelsesbeskrivelse i lokalplanen, at vi kan bestemme, hvilket erhverv tagetagen skal anvendes til,« lød det i bemærkningen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i forbindelse med udvalgsmødet førte til protokol.

Men ifølge Finn Rudaizky burde det være blevet undersøgt grundigere, om en fredning af bygningen er en mulighed. På torsdagens møde i Borgerrepræsentationen opfordrede han derfor, uden held, til at udskyde afstemningen.

»Vi er først her for nyligt blevet bekendt med, at beboerne i Holckenhus har indgivet en anmodning om fredning. Men en mulig fredning har endnu ikke været undersøgt i Slots- og Kulturstyrelsen, og det er jeg skuffet over, at man nu har forhindret,« siger Finn Rudaizky.

De 13 atelierer har været brugt af kunstnere i 125 år.