Han skrev til sin datter om de bestialske drab og den monstrøse vold. I dag findes der igen »jøder i Danmark, der skjuler deres religion«

Et hidtil ikke offentliggjort brev fra en jødisk far til sin datter er et desperat vidnesbyrd om nazisternes rædselsfulde brutalitet under Krystalnatten. Danmarks overrabbiner, Jair Melchior, er chokeret.