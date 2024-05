Kultur Abonnement

»Gammeldags« idé ville gøre Isabella Arendt til »en rigtig dårlig mor«

Isabella Arendt er tidligere formand for Kristendemokraterne og mor. Nu stempler hun ind i tidens kønsrolledebat, hvor moderskabet ophæves til at være kvindens ypperste lykke. Og peger på en helt tredje vej at gå.