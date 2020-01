Frank og Casper afslører: Her er de fem ideer, vi måtte droppe til »Klovn«

De har givet narko til familiemedlemmer, spærret au pair-piger inde i kældre og badet med børn. Men der er trods alt også grænser for, hvad Frank Hvam og Casper Christensen vil udsætte sig selv for.

I anledning af premieren på den sidste »Klovn«-film har vi bedt dem fortælle om de fem ideer, de har droppet. Én af dem blev alt for meget. Også for dem selv.

1. Kunstnerflisen

Casper Christensen: »Ideen er, at Frank virkelig gerne vil have en kunstnerflise på Frederiksberg Allé. Mest for at hylde sig selv«.

Frank Hvam: »Flisen er et billede på, at Frank altid jagter anerkendelse. Han er så vild efter den flise, at han forsøger at infiltrere den gruppe, der udvælger, hvem der skal have flisen. Han må også bagtale sine komiker-kollegaer for at få en flise i stedet for dem. I begyndelsen syntes vi, at det var en vældig idé, men alligevel valgte vi den fra. Den var ikke almen nok«.

Casper Christensen: »Hvor mange mennesker kan også forholde sig til den absurde glæde ved sådan en flise? Det er jo ikke en drøm, de fleste mennesker har. De er formentlig ret ligeglade med de fliser«.

Frank Hvam: »Det er kun os, der er i showbiz, der synes, at det er underligt, at vi ikke har en flise efter alle de år, hvor vi har lavet »Klovn« på Frederiksberg. Men der en en gammel regel, der siger, at hvis en historie i bund og grund kun handler om én selv, så mister du interessen for den. Den skal have en mere generel værdi. Desuden passede den ikke til det sted, Frank er i livet. Vi er blevet 50 år.

Udfordringen ved den periode i livet er nok rettere, at folk bliver tilfredse, magelige. De holder op med at jagte noget. Den 50-årige mand er ofte en selvtilfreds mand, der føler, at han har opnået alt her i livet og dermed er sløvet. Han har mistet nysgerrigheden, han kigger bare på sit eget spejlbillede dagen lang«.

Casper Christensen: »Flisen er den 40-årige mands drivkraft. Ham, der spørger sig selv, om han er endt det rette sted i livet. Men sådan er det ikke her. Filmen skal jo spejle et vilkår i livet. Det er sådan vi arbejder: Vi begynder altid med at ville fortælle en historie om livet, og så ender det i komik«.

2. Middelaldercentret

Casper Christensen: »Vi havde en idé om, at Casper skulle giftes i den nye film, og at det skulle være et Game of Thrones-bryllup. Det kunne foregå på en middelalderfestival i Horsens, hvor Frank møder sin rival Lille-Kristian, og hvor de udkæmper en sværdkamp, og hvor Frank er tung og ender med at tabe til den mere adrætte Lille-Kristian.

Der er en gammel komikregel, der hedder »pope in the pool«. Det betyder, at når man skal fortælle en scene, der ikke er så spændende, så er det en god idé at placere den i en sindssyg location. Hvis f.eks. paven skal fortælle noget kedeligt, så kan man placere ham i en pool - så bliver det sjovt. Her havde vi arbejdet med, at Frank skulle opsummere alle de ting, der var gået galt for ham. Og så syntes vi, at det ville være sjovt at lægge det i et middelaldercenter, fordi det ser så vanvittigt ud med lutspillere og og narre i baggrunden«.

Frank Hvam, komiker »Igennem de sidste 16 år har vi været næsten systematisk grænseoverskridende. «

Frank Hvam: »Det giver også noget til Lille-Kristians karakter, fordi han er dværg. I middelalderen havde dværgen en anden status. Han var narren, der sagde sandheden, tænk bare på »Game of Thrones«, hvor det er dværgen, der er den seje«.

Casper Christensen: »Pope in the pool« er noget, vi har brugt rigtig meget. På et tidspunkt i filmen er Frank og Casper ude og spille tennis. Det behøver de ikke, men fordi de kommer fra tennisbanen er de klædt i tennistøj, da de senere skal i slagsmål med nogle andengenerationsindvandrere. Det er sjovt, fordi det sætter den fine, hvide sport op over for nogle unge, brune fyre«.

Frank Hvam: »Det er altid sjovt at tage påklædningen fra ét miljø med over i et andet. Der er heller ingen, der gider se Frank og Casper slås rigtigt. Ingen tror på, at vi kan slås, og det kan vi heller. Derfor er det bedre, hvis vi har en ketcher i hånden og render rundt i små hvide shorts. Alle kan se, at vi har tabt på forhånd. Det er jo ikke ligefrem »Pusher«, vi laver«.

Casper Christensen: »I sidste ende valgte vi at droppe middelaldercenteret. Der er trods alt også grænser for, hvor mange steder man kan nå hen i en film. Men det er stadig en god idé«.

3. Nøgenhed

Frank Hvam: »Gennem de seneste 16 år har vi været næsten systematisk grænseoverskridende. Vi har udsat os selv for de vildeste ting, og nogle gange kan vi selv blive helt deprimerede over den kynisme, unge komikere lægger for dagen. Vi vil have varme og kærlighed.«

Casper Christensen: »Vi var 35 år, da vi begyndte at lave »Klovn«. . Når vi løb rundt i bar røv, så det sgu meget skægt ud. Nu er der gået 15 år, og det er bare ikke så sjovt længere. Nu er det ydmygende, når vi smider tøjet«.

Frank Hvam: »Vi tester filmene for et livepublikum, og da de så den seneste »Klovn«, var alt godt. Der var bare en lille sekvens, hvor vi dansede rundt i bar overkrop, og hvor man kunne se vores fuldstændig ødelagte gammelmands-kroppe. Her var der ingen, der grinede i biografen. Vi sad sammen med klipperen og undrede os, og så sagde han bare helt tørt: »Jeg tror, at det er fordi folk har set jeres kroppe før«.

Casper Christensen: »De har set forfaldet«.

Frank Hvam: »Ja, de har set det, men det er også en erkendelse af, at det ikke er sjovt at se ældre mænd opføre sig sådan. Voksne mænd har forlængst opført sig sjat-liderligt på film og på et tidspunkt må man rykke videre. Det er måske også derfor, vi stopper her. Vi synes, at vi har behandlet nogle ret tunge emner på film. Først faderskabet, så venskabet og nu ægteskabet.

Hvor mange andre store kriser er der i en den midaldrendes mands liv? Hvis vi skal fortsætte ud ad den vej, så er der kun døden tilbage. Men det bliver først om nogle år, at vi for alvor kan lave den film.«

4. Den døde dame

Frank Hvam: »Der er en scene i den nye film, som vi virkelig har diskuteret meget. Vi har lavet andre ting i samme kategori, som vi er sluppet godt fra, men denne her valgte vi at droppe«.

Casper Christensen: »Der er en person i filmen, der dør, og den døde person skal fjernes og køres væk. I den forbindelse ... muntrer Casper sig med det døde menneske. Og der kunne vi mærke, at det blev for meget«.

Frank Hvam: »Vi havde egentlig lavet en historie om, at Casper bliver lidt vanvittig af liderlighed, og i det vanvid forgriber han sig en lille smule på det døde menneske. Men eftersom vi nedtonede vanvidet, blev det pludselig meget grimt, at han var sammen med den gamle dame. Det var ikke længere en skør mands værk. Det var bare underligt«.

Casper Christensen: »Det blev simpelthen for klamt. Men det er nok det, der sker, når vi sidder tre måneder i træk i et lukket lokale og skriger af grin og ingen siger stop. Man bliver lidt blind for, hvor langt ude det er. På et tidspunkt får vi så nogle andre til at læse tingene igennem, og de siger: »Det er dejligt, det, I har lavet, men lige det der med den døde – læs det lige én gang til«. Og der kunne vi måske godt se, at det var for meget«.

5. Kopimaskinen

Casper Christensen: »Vi plejer at sige, at vi skal have 120 ideer til en sæson. Der skal bruges mindst tre ideer til hvert afsnit, og der er en del, der ryger på gulvet undervejs. Visse af ideerne går igen, men der er kun en idé, der har været oppe og vende i samtlige 17 år, og som aldrig er blevet lavet. Ideen er nu så gammel, at den ikke kan laves. Den lyder sådan her: »Frank påtager sig en kæmpe kopiopgave«. Slut. For 20 år siden var noget af det værste, der kunne ske, at man skulle kopiere en tekst, og så sad der én på kontoret og sagde: »Gider du ikke tage en kopi til alle?«.

Frank Hvam: »Der er slet ikke respekt omkring den arbejdsopgave, når man tager belastningen i betragtning. Der er en risiko for, at papirerne bliver blandet sammen, eller at man kommer til at kopiere det forkerte materiale. Eller at alle siderne vender forkert. Samtidig er det kolossalt kedeligt at stå nede ved den kopimaskine og se siderne komme ud. Det er følelsen af, at alle andre lever livet, mens man står der og glor på en kopimaskine.«

Casper Christensen: »Vi legede med tanke om, at Frank fik installeret en kopimaskine derhjemme, og at der var sider overalt. Men altså, det passede aldrig rigtigt ind nogen steder, og nu kan det ikke lade sig gøre. I stedet er det blevet en intern joke på settet: Hvem laver »Frank påtager sig en kæmpe kopi-opgave«? Det kommer han så aldrig til at gøre. Men jeg tror, at det havde været sjovt.«

»Klovn - the Final« har premiere næste torsdag. Berlingske anmelder filmen på premieredagen