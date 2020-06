For år siden var det kronjuvelen blandt Københavns teatre. Nu kan økonomien tvinge det til at lukke

I tre år skulle teateret Sort/Hvid være Københavns nye scenekunsthus, men efter en opbygning til 19 millioner kroner ser det nu ud til, at teatret må lukke. Beslutningen er en direkte konsekvens af, at Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune har besluttet at omfordele den økonomiske støtte blandt de såkaldte små storbyteatre, som Sort/Hvid er en del af.

Fremover tildeles pengene efter et lighedsprincip, der betyder, at man giver Teater Grob, Teater V, Husets Teater og Sort/Hvid hver fem millioner kroner. Dette betyder, at Sort/Hvid mister 1,2 millioner i tilskud.

»Vi bliver sat i en absurd situation, der reelt tvinger os til at flytte fra vores helt nybyggede teater i Kødbyen – et teater, som har været åbent i tre år, og et teater, som Socialdemokratiet gik forrest for at få etableret. Dengang skulle vi være hele Københavns nye scenekunsthus, der var et vigtigt element for at sikre kulturel udvikling i Kødbyen. Nu fratager selvsamme socialdemokrati os eksistensgrundlaget – efter kun tre år på matriklen dropper de et anlægsprojekt, der kostede 19 millioner kroner,« udtaler Christian Lollike, kunstnerisk direktør på Sort/Hvid, i en pressemeddelelse.

Hver bydel, sit teater

Beslutningen om at ændre i støtten stod klar tirsdag aften, da Kultur- og Fritidsudvalget valgte at tildele støtten efter et lighedsprincip. En beslutning, som fik Berlingskes teaterredaktør til at konkludere, at de tilsyneladende har »fået geografi på hjernen inde på rådhuset«.

Baggrunden for beslutningen er, at man vil give hver bydel sit eget teater. Derfor hæver man for eksempel støttebeløbet til det relativt nyetablerede Sydhavnen Teater og til Teater V i Valby, der ligesom Teater Grob på Nørrebro og Husets Teater samt teatret Sort/Hvid på Vesterbro skal være såkaldte »fyrtårne« i den københavnske teaterpolitik, og hver bliver tildelt fem millioner kroner i støtte.

Ifølge Christian Lollike overser politikerne dog, at der er markant forskel på de fire teatres omkostninger. Sort/Hvid betaler husleje til Københavns Kommune og denne er to til tre gange højere, end den er for de øvrige teatre i ordningen.

Det betyder, at Sort/Hvid med det nye støttebeløb ikke længere kan overholde kommunens egne regler om, hvor stor en andel af tilskuddet der må gå til husleje, nemlig 15 procent. Og dermed kan teatret ikke længere være i Kødbyen, skriver Christian Lollike.

Huslejen, der spænder ben

»De prioriterer nye huse, nye områder, nye bydele, der skal løftes. Præcis, som man gjorde i Kødbyen for få år siden. Problemet er, at det er kortsigtede investeringer. De misbruger borgernes penge og har ikke en langvarig kulturpolitik. Hvad får københavnerne ud af, at der etableres nye teaterhuse, hvis støtten til disse investeringer trækkes tilbage ved næste bevillingsrunde?« spørger Christian Lollike.

Ifølge Mette Ingeborg Bryndum, der er teatrets administrationschef, er teatrets eneste mulighed nu, at man får nedsat huslejen, så man ikke længere årligt skal betale 1,4 millioner kroner for at bo i Kødbyen.

»Vi kan ikke eksistere i Staldgade under de nuværende vilkår. Man har åbnet Arthub i Den Hvide Kødby med huslejefritagelse, fordi man gerne vil have kultur i området, mens vi er ligestillet med kommercielle erhverv. Hvis vi skal overleve, skal det ændres,« siger Mette Ingeborg Bryndum.

