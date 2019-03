Først lærte vi verden at »hygge« - nu skal et nyt ord hæve verdens livskvalitet

Kan et lille dansk ord hæve livskvaliteten i andre dele af verden?

Noget tyder på det. I hvert fald er »hygge« for længst blevet en international succes, solidt puffet frem af artikler, reklamer og bøger som f.eks.»Hygge: A Celebration of Simple Pleasures. Living the Danish Way«, der lærer klodens befolkning, hvordan vi danskere har hygget os til en status som et af verdens mest lykkelige folk.

Nu kan et andet dansk ord følge trop. Ifølge The Washington Post er det danske ord »pyt« klar til at indtage kloden som et »kulturelt koncept, der handler om at dyrke sunde tanker og dermed modvirke stress«. Den danske professor Marie Helweg-Larsen, der står bag artiklen, siger, at konceptet kan overføres til folk i alle dele af verden.

TILBUD: Få fuld digital adgang til berlingske.dk for 0 kr. første måned. Herefter kun 99 kr./md.

»Det handler om at acceptere og flytte fokus. Det bliver brugt som en påmindelse om at træde tilbage i stedet for at overreagere. At give slip og komme videre i stedet for at forsøge at placere ansvar og skyld,« skriver Marie Helweg-Larsen, der beskriver »pyt« som en passende reaktion, man kan byde frustrationer, fejltagelser og modarbejdelse.

Pyt er godt til børn

Marie Helweg-Larsen er ikke den eneste, der har fået øjnene op for vigtigheden af »pyt«.

Sidste år blev det kåret som danskernes yndlingsord, en 16-sekunders video med en rød knap påskrevet ordet PYT har fået over en million visninger på Samvirkes hjemmeside, og for nylig fremhævede Sofie Münster, der er formand for regeringens opdragelsesråd, ordets store værdi i moderne børneopdragelse.

»Pyt er noget, man siger, når man erkender, at man ikke lige klarede det denne gang, men at man måske så vil lykkes med noget andet en anden gang.«

»Forestil dig en gruppe af børn i en skolegård, der diskuterer, hvorvidt bolden er ude eller inde. Det intuitive er at holde fast på, at man har ret. Men situationen løser sig ikke, før nogen hæver sig over situationen og ser på det større billede og giver sig. Ellers ødelægger man spillet ved at holde på sin egen ret,« siger Sofie Münster, der mener, at evnen til at sige »pyt« også lærer børn, at de ikke selv er verdens navle. At der findes ting, der er større end dem selv.

Ifølge Carsten Levisen, der er lingvist og sproglig antropolog, er pyt en af de kulturbomber, der på få stavelser siger meget om en enkelt kultur. Pyt kan således signalere afslappethed og et brud med præstationssamfundet.

Et ord for de uambitiøse

»Pyt er ikke så ambitiøst et ord. Det er noget, man siger, når man erkender, at man ikke lige klarede det denne gang, men at man måske så vil lykkes med noget andet en anden gang. Det er jo ikke en tankegang, der præger den amerikanske kultur. Her skal man gerne nå nogle mål,« siger Carsten Levisen, der har bemærket, at ordet breder sig.

Dermed er pyt blevet det, man kalder »keyword for the moment«. På trods af at det midterste y er næsten umuligt at udtale i den anglofile del af verden.

»Jeg har lige siddet og vejledt en gruppe, der kaldte sig »pytgruppen«, og der er blevet udviklet alverdens pytknapper. På den måde er det et ord, der har sat sig i sproget. Det er interessant, hvis amerikanerne vil tage det til sig,« siger Levisen, der understreger, at ordet også passer meget godt til den status som afslappet velfærdsparadis, Danmark er ved at få i den amerikanske valgkamp.

»Så kan man altid diskutere, om danskerne har en særlig pytagtig tilgang til livet,« supplerer forsker Anne Kærgaard fra Dansk Sprognævn.

Hun fortæller, at ordet muligvis stammer fra navneordet pyt – som i en samling væske a la en vandpyt.

»Men faktisk har det samme oprindelse som substantivet pyt – der bliver brugt i betydningen »helvede«. »Pyt med det« betyder altså i virkeligheden »til helvede med det«. Det er da lidt heftigt, at det i virkeligheden er ed, som vi er ved at udbrede til verden,« siger Anne Kærgaard.

Gad vide, hvad alle de danskbegejstrede amerikanere tænker om den side af sagen? Måske er det meget godt, at vi får sat turbo på udbredelsen af evnen til at sige netop »pyt«.