Filmen »Druk« bygger på en teori fra norsk psykiater – men han er »entusiastisk blevet fejlciteret«

Der var stjerneregn fra landets anmeldere, og billetsalget skød i vejret, da Thomas Vinterbergs film »Druk« fik premiere for knap halvanden måned siden. Nu har filmen haft premiere i Norge – med titlen »Et glass til« – og nordmændene kan dermed se filmen, hvori en gruppe gymnasielærere i al hemmelighed indtager alkohol for at fremme kreativiteten og få personligheden til at folde sig ud.

Deres hang til alkohol bunder i en teori, som en norsk psykiater, Finn Skårderud, står bag. Han har selv set filmen nu.

Men sådan en teori har den norske psykiater aldrig lagt navn til, skriver han selv i et indlæg i mediet Psykologisk.no.

Fundamentet for filmen er, at »mennesket er født med en halv promille for lidt«.

Ved at indføre moderat druk kan du således opnå fantastiske følgevirkninger, plæderer filmen for.

»En sådan teori har jeg aldrig lavet. Men jeg er entusiastisk blevet fejlciteret,« skriver Finn Skårderud.

Han kalder dog »Druk« for en »vidunderlig film«.

En halv promille for lidt?

Årsagen til misforståelsen er ifølge Skårderud, at han for adskillige håndfulde år siden skrev et forord til en italiensk bog om vinens psykologi. »Om vinens psykologiske virkninger«, hedder den.

I forordet skriver han, hvordan »den menneskelige hjernebark simpelthen er for tynd i forhold til alle de komplicerede opgaver, vi er forventet at mestre som moderne mennesker«.

Det skriver han som forklaring på, at dårlige tanker hægter sig fast, og at mennesker bagtaler sig selv.

Det er her, vinen kommer ind i billedet. Efter det første og andet glas vin »flasker det sig«, som Skårderud skriver.

»Efter det første og andet glas forstår man, hvad den egentlige fejl er. Det var dette (vinen, red.), som manglede,« skriver Skårderud.

Og det er herefter, at han skriver, at »man hurtigt slutter«, at mennesket er skabt med en halv promille alkohol for lidt. Men en egentlig teori er det næppe, understreger Skårderud.

Herhjemme har psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom sagt, at en sådan teori måske kan fungere på den korte bane.

»Jeg kan godt følge tanken om, at en alkoholpromille på 0,5 kan øge kreativiteten, fordi alkohol lader de mere primitive grundfølelser få frit løb. Men jeg er overbevist om, at hvis hjernen havde brug for en højere alkoholpromille, havde den nok selv fundet på det,« har Henrik Rindom sagt til Berlingske.

Du kan læse anmeldelsen af »Druk« her.