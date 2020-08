Et opslag på Twitter blev til en hel bog: Forfatter sender stikpiller til nedladende mænd

»Slap nu af, du ville se så meget pænere ud, hvis du smilede lidt mere.«

Hvis man er en kvinde, har man måske hørt den kommentar fra en mand før. Måske har man ikke. Uanset hvad, så har forfatteren Nicole Tersigni fået nok af nedladende mænd og lignende kommentarer. Nu har hun udgivet en bog, som er en cocktail af klassiske oliemalerier, memes og spydige jokes – en diskret fuckfinger til nogle mænd.

Ideen opstod, da Nicole Tersigni så et opslag på Twitter, hvor en mand forklarer en kvindes egen joke til hende.

»Det er noget, der er sket for mig mange gange før,« siger hun til The New York Times, og fortæller, hvordan det tændte en ild i hende. Nu skulle mændene have tilbage af samme skuffe.

Det begyndte som et enkelt opslag på Twitter, hvor hun lagde et billede op af et oliemaleri fra 1700-tallet af Jobst Harrich, hvor en kvinde har sit ene bryst fremme, mens hun er omringet af mænd. Forfatteren kombinerede billedet med teksten:

»Måske stopper de med at forklare min egen joke til mig, hvis jeg tager mit bryst frem.«

Opslaget fik en overvældende respons, og hun fortsatte derfor med at finde nye billeder med kommentarer, som hun oplever mænd sige til kvinder.

"maybe



if I take my tit out



they will stop explaining my own joke back to me" pic.twitter.com/WhJ7j21kgk — nicole tersigni (@nicsigni) May 6, 2019

Og nu er det altså blevet til en hel bog. »Men to Avoid in Art and Life« består af billeder af gamle malerier med mansplaining-jokes plastret hen over dem.

Begrebet mansplaining er en blanding af ordene »man« og »explaining«, som bruges til at referere til episoder, hvor mænd forklarer kvinder noget, der er helt åbenlyst, og typisk gør det på en nedladende eller overlegen måde.

Det kan blandt andet være denne tekst, der står hen over et oliemaleri af en ældre mand, der sidder i en stol med en avis, mens en ung kvinde står bag ham:

»Pas nu på med al den snak om lighed. Du vil vel ikke ende som feminist?«

"you would be so much prettier if you smiled" pic.twitter.com/8OIxBH9ENU — nicole tersigni (@nicsigni) May 8, 2019

Et andet eksempel er et billede af en mand og en kvinde, der sidder ved siden af hinanden. Mens kvinden kigger ned i jorden, ser manden på hende, og teksten lyder:

»Rent videnskabeligt så nyder kvinder ikke sex. Det bliver du nødt til at tro på, for ellers er alternativet, at jeg bare er virkelig dårlig til det. Ha ha. Kan du forestille dig det?«

Bogen »Men to Avoid in Art and Life« bliver beskrevet som en »moderne feministisk bog, der illustrerer den »mansplaining«, som kvinder har været udsat for siden tidernes morgen«.