Endnu et band ændrer navn: »Dixie« er racistisk

Hvis du pludselig får lyst til at høre den amerikanske gruppe The Dixie Chicks musik, skal du nu undlade ordet »Dixie« i din søgning.

Den amerikanske countrygruppe har nemlig skiftet navn til The Chicks, oplyser gruppen på sin hjemmeside.

Navneskiftet sker efter de sidste ugers racismedebat i USA og rammer ind i en tendens i den amerikanske popkultur, hvor flere tager afstand fra racisme i USAs fortid. På gruppens hjemmeside står der kort om navneskiftet: »Vi vil gribe øjeblikket.«

I amerikansk kontekst er ordet »Dixie« forbundet med slaveri. Det henviser til USAs sydstater, der trådte ud af unionen og kæmpede mod nordstaterne i Den Amerikanske Borgerkrig. Borgerkrigen varede fra 1861 til 1865 og resulterede i afskaffelsen af slaveriet i sydstaterne.

Derfor hedder The Dixie Chicks nu The Chicks. Gruppen blev dannet i Texas i 1989 og blev hurtigt et af de største bands inden for countrygenren. Bandet har tidligere gjort sig bemærket ved at blande sig i den offentlige debat. I 2003 blev The Chicks nærmest bandlyst fra countryradiostationer, fordi sangeren Natalie Maines udtalte, at hun ikke støttede den amerikanske invasion af Irak. I 2006 tog bandet til genmæle med det grammyvindende nummer »Not Ready to Make Nice«.

Ikke det første countryband, der skifter navn

Den massive racedebat, der er opstået i kølvandet på George Floyds tragiske død, har tvunget filmskabere, musikere og andre dele af kulturen til at genoverveje, hvilke budskaber de sender.

Det har blandt andet fået streamingtjenesten HBO Max til at fjerne filmklassikeren »Borte med blæsten« fra streamingtjenesten i en periode, fordi filmen ifølge tjenesten skildrer »visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet for almindeligt udbredte i det amerikanske samfund«.

The Chicks er ikke det første band til at ændre navn. Tidligere på måneden ændrede countrybandet Lady Antebellum navn til Lady A. Grunden er, at ordet »Antebellum« ligesom »Dixie« forbindes med perioden i sydstaterne før borgerkrigen og slaveriet. Det offentliggjorde bandet på Twitter.

»Efter megen personlig refleksion, banddiskussion, mange bønner og ærlige samtaler med nogle af vores tætteste, sorte venner og kolleger har vi besluttet at fjerne ordet »Antebellum« fra vores navn og fortsætte som »Lady A« – et kælenavn, som vores fans gav os nærmest fra starten. Vi beklager dybt den smerte, som navnet har forvoldt, og hvis nogen har følt sig utrygge, overset eller ikke værdsat,« skrev bandet på deres Twitter-profil.

Gruppen har delt en ny musikvideo til sangen »March, March« i deres nye navn. Sangen er at finde på gruppens nye album, der udkommer 17. juli, og som er deres første albumudgivelse i snart 14 år.