Endelig: 26 år gammelt julehit erobrer førstepladsen på en af verden mest eftertragtede hitlister

Langt om længe!

Hele 26 år efter, at julehittet »All I Want for Christmas« så dagens lys, har popdivaen Mariah Careys juleklassiker for første gang placeret sig som nummer et på den klassiske, britiske hitliste Top 40. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det får selvfølgelig Carey i julehumør.

»Glædelig jul UK!« udtaler stjernen i en pressemeddelelse med mange udråbstegn.

»Endelig gjorde vi det!!! Vi holder julehumøret i live til trods for, at året har været trist. Elsker jer altid! Joy to the World,« skriver hun – det sidste med sigte til den britiske salme af samme navn.

Da popsangen blev udsendt 1. november 1994 på albummet med den passende titel »Merry Christmas«, opnåede den omgående popularitet verden over. Også i Storbritannien, men den kunne dengang ikke slå boybandet East 17s sang »Stay Another Day«.

Nu, hvor musikmarkedet er domineret af streaming og download, har sangen igen kunnet gøre sig gældende på hitlisten, når julen nærmede sig. Allerede i 2004 var den tilbage på britisk Top 40, hvor den toppede med en fjerdeplads. Siden er den dukket op hvert år i december og er de seneste par år klatret op til en flot andenplads. I hjemlandet USA opnåede sangen den fornemme førsteplads på Billboard Hot 100 i 2019.

10,8 millioner streamede sangen i den forløbne uge. »All I Want for Christmas« er solgt i svimlende 1,2 millioner eksemplarer på verdensplan og er nummer 84 på listen over de mest solgte sange i musikhistorien.

Godt gået for en sang, det angiveligt kun tog en halv time at skrive.