En dag begyndte det at tikke ind med rasende beskeder og dick pics. Nu forstår han, at det er en del af et meget større problem

Da Sebastian Lynggaard i 2019 oprettede en anonym Instagram-profil, vidste ingen, at han var en mand. Pludselig begyndte det at tikke ind med vredesudbrud, dick pics og belærende beskeder. Nu forstår han, at han fik en »original indsigt« – og den vil han bruge til gøre op med en pagt, han mener, mænd har haft lidt for længe.