Efter massiv kritik: Forlag beholder kontroversiel børnebog på hylden

Småbørnsmødre over hele landet var i efteråret igen i oprør over selvhjælpsbogen »Godnat og sov godt«. Særligt på Facebook dannede der sig en massiv protestgruppe mod bogen – med de for nogle kontroversielle puttemetoder.

Kritikken var rettet mod en helt specifik metode i bogen. Metoden kaldes Cry-it-out og handler om, at man skal lade sit barn græde sig selv i søvn uden trøst, når man søvntræner det i jagten på bedre søvn til både børn og forældre.

»Godnat og sov godt«, der er skrevet af Eduard Estivill og Sylvia de Béjar, udkom første gang på dansk i 2006 på Borgens Forlag og er altså fortsat på repertoiret hos Gyldendal efter opkøbet af Borgens Forlag.

Forlaget Gyldendal tog den voldsomme kritik af bogen til efterretning, og man satte sig for at undersøge, om der er forskningsmæssig evidens for, at Cry-it-out-metoden er skadelig.

Gyldendal har nu fået respons fra forskere i ind- og udland, og det har altså ikke ændret forlagets holdning til fortsat at have bogen på hylderne.

Trods kritik har Gyldendal valgt at beholde puttebogen »Godnat og sov godt« på hylderne. Fold sammen Læs mere Læs mere

Facebookgruppe vil udrydde bog

Facebookgruppen »Farvel til Godnat og sov godt bogen« har i skrivende stund 2188 medlemmer. I efteråret, da debatten for alvor rullede, kom det frem, at medlemmer af gruppen koordinerede en fælles indsats for at opkøbe og indsamle bogen, hvorefter man destruerede og i nogle tilfælde brændte den.

25-årige Luna Munk fra Randers er administrator af Facebook-gruppen. Hun forklarede i efteråret, hvorfor de oprettede gruppen og gik intenst ind i jagten på selv at udrydde bogen fra markedet.

»Det, der er så angribeligt ved den her bog, er, at den er forældet i sin rådgivning. Vi mener, at dens indhold er skadeligt for børnene. Den opfordrer blandt andet til, at man skal lade sit barn ligge alene på værelset og græde i 22 minutter uden at reagere som forælder. Det strider jo mod al sund fornuft. Nogle forældre vil helt sikkert godt kunne sortere i dens indhold, men mange er meget autoritetstro. Derfor vil vi bare have den væk, så der ikke findes sådan en guide,« sagde Luna Munk tilbage i oktober.