Efter anklager om sexisme og diskrimination: Kendt skuespiller sender sine filmpriser retur

Normalt pryder de på en ganske særlig hylde, hvis de da ikke opbevares et mere sikkert sted. Mandag aften kom det imidlertid frem, at Tom Cruise har returneret de tre Golden Globe-trofæer, han har vundet gennem karrieren.

Det gør han efter lang tids ballade om organisationen af internationale journalister, Hollywood Foreign Press Association, der uddeler priserne. Det skriver underholdningsmedierne Variety og Deadline Hollywood.

Golden Globes har i løbet af årene udviklet sig til en af de største prisuddelinger i Hollywood, men gennem de seneste måneder har organisationen bag været under voldsomme beskyldninger for korruption og urent trav. Blandt andet fik en

skuespillerinde en pris, efter at juryen var blevet inviteret på kasino og flyvetur af skuespillerindens mand.

Den seneste tid har debatten desuden kredset om, at ingen af organisationens 90 medlemmer er farvede eller sorte. Flere medlemmer er blevet beskyldt for at komme med sexistiske og racistiske kommentarer.

Nu rammer dette så for fuld skrue HFPA, der først blev boykottet af Netflix og Amazon og som sidenhen er blevet kritiseret af skuespillere som Scarlett Johansson og Mark Ruffalo. Mandag aften besluttede den amerikanske tv-station NBC at stoppe sin transmission af showet, der ellers har været sendt i mere end 20 år.

»Vi er sikre på, at HFPA vil gennemføre de nødvendige forandringer, men forandringer af denne kaliber kræver ikke bare en stor indsats, de tager også lang tid. Vi føler, at HFPA har behov for arbejdsro for at gøre det rette, og derfor vil vi ikke sende showet næste år,« skriver NBC ifølge Los Angeles Times.

Tom Cruise har vundet en Golden Globe for sin hovedrolle i »Jerry Maguire«, en for sin hovedrolle i »Født 4. juli« samt vundet en Golden Globe for en birolle i »Magnolia«. Skuespilleren har ikke udtalt sig i sagen.