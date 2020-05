Ditte Okman: »Vi har en syg krammekultur i Danmark«

Hvad er du begyndt at gøre, som du ikke gjorde før?

»Jeg er begyndt at nyde mine måltider i det fri. Jeg fik en rutine med at spise frokost i det fri i Dyrehaven eller på Israels Plads. Jeg har nydt solen, og at jeg ikke sumpede helt hen i intetheden. Det vil jeg fortsætte med. Jeg er kæmpe fan af naturen lige pludselig, det har jeg aldrig været før.«

Har du et særligt trick, du benytter til at afstresse med i denne tid?

»Hver anden uge har jeg ikke børn, og der har jeg brugt tiden på at gå lange ture med podcast. Det er afstressende at få tankerne et andet sted hen. Det er rart at blive underholdt, så man kan slukke hjernen og ikke bekymre sig om, om ungen har fået corona.«

»Det er skrækkeligt at se, hvor hurtigt man kan lukke et samfund helt ned, og hvor hurtigt man faktisk kan indføre diktaturlignende tilstande i Danmark.«

Hvad har været den hårdeste erkendelse de seneste måneder?

»At jeg ikke er så god til stilstand. Jeg handler mig altid ud af alting, og det har været vildt ubehageligt, at andre har bestemt, hvad jeg må og ikke må. Jeg synes, myndighederne har lagt nogle tilfældige retningslinjer, under devisen: Vi asfalterer, mens vi kører. Det har jeg været frustreret og vred over. Det er skrækkeligt at se, hvor hurtigt man kan lukke et samfund helt ned, og hvor hurtigt man faktisk kan indføre diktaturlignende tilstande i Danmark. Det har været skræmmende at se, at man ikke må stille spørgsmålstegn, men bare retter ind.«

Ditte Okman er mor til to en dreng på syv og en pige på fire.

Hvad savner du mest?

»At være ude til langt ud på natten og følelsen af at have kontrol over mit eget liv. Jeg vil have friheden til at bevæge mig, som jeg vil, i selskab med hvem, jeg vil.«

Hvad savner du ikke - hvad må den gamle verden godt beholde?

»Krammekulturen. Det er så fucking anstrengende at kramme fremmede, og vi har en syg krammekultur i Danmark. Vi kan eventuelt vinke til hinanden og sige hej, men at falde om halsen, det kan vi godt lade være med.«

Hvad har du skilt dig af med?

»Jeg har fået ryddet grundigt op i mit hjem. Kom der en feng shui-ekspert, ville hun sige, at det kørte godt for mig. Der er kommet plads i skabene igen og en helt emsig orden.«

»Jeg har genlært dem at kende i deres bedste vågne tid, og det har været en kæmpe gave.«

Hvad er det mest overraskende, du har lært om dig selv under coronakrisen?

»Det her kan lyde usympatisk, men det er sjovere at være sammen med mine børn, end jeg lige huskede. Hverdagen er presset, og jeg har ikke det store legerepertoire, så hvordan skulle jeg underholde dem? Men under coronanedlukningen har vi haft fede samtaler, og jeg har set sider af dem, som jeg måske normalt ikke havde fået lov til at være en del af. Vi har haft det så sjovt, og jeg har været ved at græde af lykke bare over at være i selskab med dem. Jeg har genlært dem at kende i deres bedste vågne tid, og det har været en kæmpe gave.«

Hvad vil du tage med dig ind i en verden efter coronakrisen?

»Jeg vil tage noget mere udendørs liv til mig. Jeg har lært at sætte pris på udelivet. Det er fucking fedt at være i naturen lige pludselig og tage sine børn med ud. Naturen kan noget.«