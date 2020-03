Disney fjerner hovedrolle fra ny film: Rollen er »upassende« efter #MeToo

Disneys kommende genindspilning af »Mulan«, der har dansk premiere 26. marts, er kommet i modvind. Producenterne har nemlig valgt helt at fjerne en af hovedkaraktererne fra den originale tegnefilm.

I Disneys tegnefilmklassiker fra 1998 klæder hovedpersonen Mulan sig ud som mand for at få en plads i den kinesiske hær. I hæren møder hun officeren Li Shang, og de to udvikler en kærlig interesse for hinanden.

Men i Disneys nye live-action genindspilning af filmen, er Li Shang ikke en del af historien. I stedet har man valgt at splitte ham op i to forskellige og nye karakterer. Årsagen er, at man mener, at det er upassende, at Mulan udvikler et forhold til en mand i en magtposition, der samtidig er hendes overordnede.

»Jeg synes især efter #MeToo-bevægelsen, at det er ubehageligt at have en befalende officer, der samtidig er objekt for hendes kærlighed. Vi syntes ikke, det var passende,« siger filmens producent Jason Reed til mediet Collider.

At karakteren ikke er med i den nye film har skabt debat, da fans af filmen mener, at Li Shang ikke udnytter sin magtposition overfor Mulan i filmen. Det kritiseres også, at Li Shang er skrevet ud, da han er den første disneyfigur, som efter manges mening kan karakteriseres som biseksuel.

Andre sager hos DIsney

Det er ikke første gang, at Disney er i #MeToo-modvind. Tidligere har man i »Toy Story 2« fjernet et fraklip eller en såkaldt »blooper«, der involverer karakteren Stinky Pete. I klippet ser man, hvordan karakteren taler med to barbiedukker. Med en lummer stemme siger karakteren, at han er sikker på, at han kan skaffe den ene Barbie en rolle i »Toy Story 3«, mens han tager hendes hånd og aer hendes arm. Pludselig opdager han at »kameraet er på«, og han får hurtigt sendt dukkerne væk.

Disney har også haft en #MeToo-sag blandt sine egne ansatte. Medstifter af Pixar og animationschef i Disney John Lasseter forlod virksomheden i 2018 efter beskyldninger om upassende opførsel over for medarbejderne. Han var selv instruktør på »Toy Story« og »Toy Story 2«. John Lasseter havde opført sig upassende ved at give uønskede knus til sine kolleger.