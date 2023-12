Kultur Abonnement

Det plejer at være den sikre vej til hån og ydmygelse. Nu har hadet skiftet side. #Metoo når nye højder

De plejer at tie, fordi de frygter for deres liv og deres karriere. Men nu er en af hiphoppens største »bad boys« endt som #metoo-bølgens nyeste ansigt. Alt tyder på, at tiden som urørlig er ved at være forbi. Også i musikbranchen.