Det ligner noget fra en anden tid. 6.000 personer bliver sluppet denne weekend løs på en natklub – uden mundbind og afstand

De blinkende lamper har været slukket, musikken har været død, og natklubberne i Europa har været mennesketomme. I mere end et år.

Det har et forskerhold fra Storbritannien, der er orkestreret af de britiske myndigheder, nu ændret på.

I et forsøg på at forstå, hvad der sker, når natklubber er åbne, har britiske forskere inviteret 6.000 unge til fest i Liverpool over to dage. De første 3.000 deltagere dukkede op fredag. 3.000 deltagere bliver sluppet løs lørdag.

Forsøget bærer titlen »First dance« og er en rammende beskrivelse af, hvordan virkeligheden forholder sig. Dansen har jo stået stille, siden covid-19-pandemien ramte Europa for over et år siden.

Ingen løftede pegefingre

Opskriften er enkel. Der er livemusik, dj's, et spækket dansegulv – og ingen løftede pegefingre.

For der er få krav, de feststemte unge skal leve op til. De skal fremvise en negativ coronatest, men der er intet krav om, at de skal bære mundbind. Afstand er heller ikke noget, de skal tage højde for. Festen skal være, som den ville være i den normale verden, hvis man ser bort fra, at alle skal være bevæbnet med en negativ coronatest.

Ifølge Skynews tog deltagerne i høj grad spillereglerne til sig. Natklubgæsterne krammede, kyssede og dansede tæt.

Katerina Vittozzi, der er korrespondent hos Skynews, fortæller til mediet, at de 3.000 gæster opførte sig, som om intet var hændt, da de besøgte natklubben fredag.

»Folk bliver opfordret til at indtage dansegulvet, danse sig varme og svedige og opføre sig som normalt,« siger hun og fortsætter:

»Nogle har sagt, at det var surrealistisk. De er med garanti meget begejstrede.«

Det er en undersøgelse, der er en del af Englands såkaldte nationale »Events Research Programme«. Et forskningsprogram, der har til formål at kaste lys over, hvordan begivenheder, hvor mennesker kommer tæt på hinanden, kan gennemføres uden uforholdsmæssig stor smitterisiko.

Opløftende nyt fra Spanien

Det er forskernes opgave at undersøge, om større begivenheder kan genåbne – og hvordan de kan genåbne på sikker vis. Ifølge BBC er et af redskaberne, at kameraer registrerer gæsternes bevægelser. Desuden skal gæsterne fem dage efter festen have foretaget den præcise pcr-test, så forskerne kan monitorere smitten.

Under samme program deltog 8.000 personer i sidste weekend som publikum ved en fodboldkamp.

På mange måder minder studiet fra Storbritannien om et fra Spanien, hvor forskere ville undersøge, hvordan smitten vil udvikle sig til en koncert. De 5.000 koncertgængere skulle ikke holde afstand, men skulle blot have en negativ kviktest ved hånden. Der var dog en enkelt forskel: Koncertgæsterne skulle bære mundbind.

Resultatet af eksperimentet blev offentliggjort for nylig. Og der er opløftende nyt at hente.

Kun seks ud af de 5.000 personer blev efterfølgende testet positive for covid-19. Forskerne kunne dog sige, at fire af de seks smittede personer var blevet smittet ved en anden lejlighed – og altså ikke under koncerten.

Josep María Llibre fra universitetshospitalet Germans Trias i Pujol forklarede i den forbindelse, at der er »minimal« sandsynlighed for, at de resterende to blev smittet under koncerten.