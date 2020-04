Den sidste Olsen-Bande-bagmand er død

På Nordisk Film var han kendt som en af de tre Ber – instruktøren Erik Balling, idémanden Henning Bahs og Bo Christensen, der fik sat struktur på processen.

Olsen-Banden samt TV-serierne »Matador« og »Huset på Christianshavn« blev trekløverets store succeser, men også mange andre produktioner arbejdede de sammen om.

Efter studentereksamen 1956 kom Bo Højgaard Christensen året efter som instruktørassistent til Nordisk Film Junior. 1959 blev han producerassistent, 1961 produktionsleder ved Nordisk Reklame Film og fra 1964 produktionschef ved Nordisk Films Kompagni.

1991 blev Bo Christensen chef for Det Danske Filminstitut, og to år senere fik han tilbudt jobbet som director general for European Script Fund i London. 1995 blev han direktør for Teledanmarks Kabel-TV-division.

Efter diverse fusioner opstod det interskandinaviske selskab Sandrew Metronome 1998, hvor han tiltrådte stillingen som direktør for den danske afdeling og dermed også som direktør for Dagmar- og Scalabiograferne i København. Desuden stod han for opførelsen af biografen Kinopalæet i Lyngby.

2005 vendte han tilbage til Nordisk Film, hvor han som medforfatter skrev bogen »Nordisk Film - en del af Danmark i 100 år« om Nordisk Films historie i forbindelse med 100 års jubilæet i 2006. Siden arbejdede han som konsulent for filmbranchen.

Bo Christensen efterlader hustruen, skuespiller Kirsten Hansen-Møller, der bl.a. medvirkede i »Huset på Christianshavn« og »Matador«. lw