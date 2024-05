Kultur Abonnement

Den kaldes »destruktiv« og lærer mænd at manipulere kvinder: Nu genfødes »scorebibel« i ultrapopulært program

Det er et spørgsmål om »tabt magt«, når nogle unge mænd kaster sig over litteratur, der lærer dem at snøre kvinden, siger forsker. Nu får kontroversiel bog et overraskende comeback i bedste sendetid.