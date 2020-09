Debattører frygter paranoid kultur: »Der er ældre DR-medarbejdere, der lige nu frygter, at den hyggelige omgangstone risikerer at gå fløjten«

1.615 kvinder fra mediebranchen nåede at skrive under på den støtteerklæring til Sofie Linde, hvori der kollektivt blev sagt fra over for sexisme og seksuelle krænkelser.

Nu melder en række debattører sig som en modstemme i debatten.

Med den tidligere integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen advarer de mod, at sexismebeskyldningerne mod mændene i branchen udvikler sig til en paranoid kultur, hvor en simpel kompliment bliver tolket som et overgreb.

»Det er simpelthen for langt ude, når vi ser eksempler på, at selv helt uskyldige komplimenter om kvindes udseende kan blive udlagt som sexisme,« skriver Inger Støjberg blandt andet i et Facebook-opslag.

Opslaget slutter med en advarsel om, at det kan tage fokus fra de »alvorlige tilfælde«, »hvis alt og alle konstant føler sig krænket over alverdens ting«.

Sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen brugte også en del af sin søndagsprædiken til at advare mod at gøre den enkeltes ansvar og skyldsspørgsmål til et abstrakt anliggende, som for eksempel i form af en underskriftindsamling, hvor skylden placeres diffust hos mændene.

Sørine Gotfredsen, sognepræst og debattør »Det kan ende med, at vi udvikler en krampagtig og overkontrolleret omgangsform, hvor ingen længere tør sige noget spontant og utvungent.«

»Inger Støjberg har ret i, at debatten kan udarte sig i retning af, at mændene ikke længere kan give komplimenter til kvinder, fordi de nærer en kronisk frygt for at sige noget forkert. Det kan ende med, at vi udvikler en krampagtig og overkontrolleret omgangsform, hvor ingen længere tør sige noget spontant og utvungent,« siger Sørine Gotfredsen.

Hun kæder underskriftindsamlingen til Sofie Linde sammen med den identitetspolitiske bevægelse, der ifølge Sørine Gotfredsen nærer »en syg forestilling om at kunne realisere absolut lighed mellem alle levende skabninger«.

»Det skræmmer mig, når jeg kan se mennesker og virksomheder arbejde for en absolut »kønsneutral omgangsform«. At lave regler, der i øvrigt vil føre til en utrolig trist verden at leve i, er en nedvurdering af den enkeltes evne til at forstå sin virkelighed, siger Sørine Gotfredsen.

Hvordan skal man så komme de virkelige krænkelser til livs?

»Den enkelte kvinde må komme af med sin skrøbelighed og gøre sig i stand til at sige fra i situationen. Jeg ved, det er lettere sagt end gjort for en ung praktikant, men kollektive protester, der potentielt gør alle mænd til krænkere, vil virke lammende på normale omgangsformer,« siger Sørine Gotfredsen, der påpeger, at arbejdspladser bør have en politik for de oplagt grove overgreb eller tilfælde af magtmisbrug.

Mennesker er ikke arbejdsrobotter

Filosof og debattør Eva Selsing er enig i Inger Støjbergs kritik. Hun mener, at seksuelle krænkelser er helt uacceptable, og hilser det velkommen, at netop de kommer frem i lyset. Hun mener dog også, at det er problematisk, når decideret krænkende og grænseoverskridende adfærd bliver blandet sammen med eksempler på noget, som hun karakteriserer som »lidt kikset flirt«, som hun mener ofte finder sted på en arbejdsplads.

»Vil man gerne af med flirten, vil man gerne gøre arbejdspladsen til et komplet aseksuelt rum, som for eksempel TV2 Fyn har gjort det?« spørger Eva Selsing.

Eva Selsing, filosof og debattør »Vil man gerne af med flirten, vil man gerne gøre arbejdspladsen til et komplet aseksuelt rum?«

Arbejdspladsen skal være et »trygt rum at gå på arbejde i«, mener hun. Men samtidig peger hun på, at den naturlige pingpong, der er mellem kønnene, sker på baggrund af, at vi alle også er »sanselige væsener«.

»Mennesker er ikke blot arbejdsrobotter. Mange af os finder venner eller en partner på arbejdspladsen, men det kan også være en flirt, der ikke bliver til mere. Det er en del af vores socialitet. Vi arbejder meget i dag og har en stor del af vores berøringsflade, der også involverer potentielle partnere på arbejdet. At eliminere den del af vores menneskelighed på arbejdet vil være meget hårdt. For mange ville det gøre arbejdspladsen og tilværelsen mere grå og trist, for ikke at tale om fyldt med uudtalt mistænkelighed kønnene imellem,« siger hun.

Skal vi fjerne gnisten

Et andet punkt, som Eva Selsing sætter spørgsmålstegn ved, er den »kulturændring«, som mange lige nu vurderer kan være en løsning på problemerne med sexisme på arbejdspladsen. For hvad er det egentlig, man ønsker med en såkaldt kulturændring? spørger hun.

»Skal vi fjerne gnisten eller slukke den, før den kommer for godt i gang? Er det det, man ønsker, når man tegner et billede af mænd som potentielle krænkere? Nej, det tror jeg ikke. Vi vil gerne have, der bliver sat navn på, og at der bliver taget hånd om de reelle tilfælde af grænseoverskridende adfærd, men samtidig skal vi selvfølgelig ikke finde os i, at den ene halvdel af befolkningen skal mistænkeliggøres, bare fordi de er mænd,« siger hun.

Feministerne benytter, ifølge Eva Selsing, den aktuelle debat til en ideologisk kamp, hvor der skal laves »strukturelt om på forholdet mellem kønnene«. Og den kamp mener hun ikke, at størstedelen af danskerne er indforståede med, hvis resultatet er et goldt, politiseret rum, som det vil være »røvsygt at have sit hæve-sænke-bord i«.

Hvor går grænserne så? Hvornår bliver det seksuelt krænkende, og hvem skal definere de grænser?

»Det er et absurd svært spørgsmål, som jeg vil mene, der ikke er noget objektivt svar på. For det første er vores grænser meget forskellige. Nogle er meget følsomme, andre er iskolde og hurtigt videre. Det er en af grundene til, at den der kulturændring er et meget problematisk begreb, fordi det antyder, at man kan lægge en standard. At der er en standard i dag, og at den kan ændres hen imod en anden standard. Det er et subjektivt rum, og det afhænger af, hvordan vi er indrettet som individer.«

Hvad mener du, der skal ske, for at man kan ændre kulturen?

»Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bruge et begreb som kulturændring, det er et gummibegreb. For at nedbringe antallet af krænkelser skal den enkelte arbejdsplads være opmærksom på, at når der kommer en sag ind, så skal den ikke bare arkiveres lodret. Så skal man forholde sig til den. Så skal der sættes et navn på. Der er, så vidt jeg forstår, tit tale om gengangere, den samme person. Det er der, man skal tage fat. Det kan man godt kalde en kulturændring, men man kan også bare sige, at det er at håndtere problemerne, der hvor de er,« siger hun.

Dansk tillidskultur går fløjten

Historiker og forfatter Michael Böss, var forleden på Facebook med en kommentar, hvor han problematiserede den aktuelle kritik af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og dennes undskyldning for seksuelt samkvem med en 15-årig pige i 2008.

Michael Böss bød ironisk velkommen til det »moralske, post-kristne samfund«.

»Her findes ingen tilgivelse. Her giver vi aldrig nogen en chance til. Her kan man ikke lære af sine fejl,« skrev han.

Michael Böss giver Inger Støjberg ret i advarslen mod at drive »#MeToo-paranoiaen« for vidt. Han mener, at der er et grundlæggende træk ved den danske »tillidskultur og kropskultur«, som er ved at forsvinde i debatten om sexisme. Han påpeger i den forbindelse, at han har haft sin gang på DR i mange år som freelancer og på Aarhus Universitet som fastansat og ikke en eneste gang har overværet et tilfælde af sexisme.

»I DR har man haft nogle julefrokoster med en omgangstone, der er varm og hjertelig, fordi man er kolleger og holder af hinanden. Der er ældre DR-medarbejdere, der lige nu frygter, at den hyggelige omgangstone risikerer at gå fløjten på grund af den generelle mistænkeliggørelse af mændene,« siger Michael Böss.

Michael Böss, forfatter og historiker »Hvordan skal det egentlig foregå, hvis de hele tiden skal kigge ned i gulvet eller op i loftet for at undgå øjenkontakt?«

Han tænker med bekymring på de unge mennesker, der fremover ansættes i medierne, og som møder mennesker, der potentielt kunne blive deres livspartnere.

»Hvordan skal det egentlig foregå, hvis de hele tiden skal kigge ned i gulvet eller op i loftet for at undgå øjenkontakt, og for at undgå at give andre en fornemmelse af, at de er modtagelig for seksuelle tilnærmelser,« siger Michael Böss, der ser det som en konsekvens af #MeToo-bevægelsen, at vi i »øjeblikket bliver reduceret til seksualvæsener«.

»Alt det, man tidligere betegnede som »erotisk tiltrækning og sværmeri« bliver forgrovet og reduceret til noget andet, og derved risikerer man at fjerne poesien ved selve tilværelsen,« siger han.

Han siger, at den aktuelle mistillid til flirt og kropsberøringer kommer på baggrund af et større opbrud i det, han betegner som den »fysiske omgangstone« mellem danskerne.

»Der er forskel på graden af berøringer fra Sydeuropa til Nordeuropa. Danmark har ligget i et grænseområde, hvor nogle undgår berøring helt, mens andre gerne deler kram og knus ud. I de senere år, har det dog været, som om der er vildrede om de uformelle regler om berøring, ikke bare på grund af sexismedebatten, men også på grund af indflydelse fra kulturer, hvor berøring mellem kønnene er fuldstændig tabubelagt,« siger Michael Böss.

De, som støtter bevægelsen mod sexisme, siger jo, at de aldrig er i tvivl om, hvornår noget er sværmeri, og hvornår noget er krænkelser. Hvor mener du, at grænsen går mellem en kompliment og en krænkelse?

»Ser man bort fra grove sjofelheder og direkte invitation til sex, er det ikke noget, man kan afgøre objektivt,« siger Michael Böss.