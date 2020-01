Kultur Abonnement

»Deadline«-vært politiserer på Facebook: »Det er ikke særligt hensigtsmæssigt«

»Deadline«-vært Steen Nørskov og DR beskyldes for at være forudindtagede over for islamkritiske personer. Steen Nørskov har på Facebook tidligere luftet sin holdning om et dansk parti, som han kaldte racistisk og fascistisk. »Jeg mener ikke, det konkrete opslag på Steen Nørskovs personlige Facebook-profil er særligt hensigtsmæssigt,« siger DR-chef.