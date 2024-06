Kultur Abonnement

De har nul erfaring med bardrift, men de kan skabe en fest. Fem venner hopper med på ny tendens

Fem yngre venner er gået sammen om at overtage et af Vesterbros kendte, brune værtshuse. Nu åbner de et nyt slags gå i byen-sted, hvor det er farvel til Fernet Branca og ind med orangevinen – og vennerne er ikke alene om at kaste sig ud i barlivet.