Datinglivet er »stendødt« for Thomas Rathsack: »Det er jo fuldstændig tåbeligt at udfordre anvisningerne«

Han har været på Tinder, Dating.dk og flere andre datingapps gennem årene. I nogle perioder mere aktiv end i andre.

Men nu er det en ny tid, en ny verden, mener forfatter og tidligere jægersoldat Thomas Rathsack.

»Jeg går absolut ikke af vejen for godt kvindeligt selskab, det indrømmer jeg gerne. Men det er jo fuldstændig tåbeligt at udfordre de anvisninger, vi alle sammen har fået fra myndighederne om at holde afstand og begrænse møder med andre mennesker.«

Thomas Rathsack, kendt for den omdiskuterede bog »Jæger – i krig med eliten« og fra TV 2-programmet »Korpset – gjort af det rette stof«, vil ikke afvise, at han på et tidspunkt igen begynder at date, men lige nu ligger det ude i fremtiden.

»For mig er al dating stendød. Samtidig har jeg tænkt over, at dating ofte er meget overfladisk. Man sidder der og gentager sig selv som en anden papegøje, der fortæller det samme og det samme om sig selv. På et tidspunkt opstår der en vis træthed over at høre sine egne gentagelser. Det bliver kedeligt og derfor også et dårligt udgangspunkt.«

Tid, energi og overskud

Hans erfaring er, at dating kræver tid, energi og et personligt overskud.

»Dating skal man forholde sig seriøst til, og jeg er et helt andet sted for tiden, hvor jeg prøver at bruge den stilhed over hele linjen og i samfundet, som jeg er omgivet af. I øjeblikket er jeg lukket inde i en lejlighed i Aarhus fordybet i den bog, jeg er ved at skrive, og som er femte bind i serien om jægersoldaten Michael Plessner. Bogen udkommer til efteråret, og lige nu befinder jeg mig et sted på Kolahalvøen i Rusland, hvor plottet, der omhandler en miljøkatastrofe, tager sit udgangspunkt.«

53-årige Thomas Rathsack beskriver sig selv som en »ældre gråsprængt herre«.

»Behovet for dating og nye kvinder er måske heller ikke så stort længere. Især da jeg var yngre, var det noget med at gå på jagt og vise sine maskuline dyder. Eller stå i en bar på et diskotek med tungen ude af bukserne. Det ville være ret patetisk i min alder.«

Ifølge Thomas Rathsack, der har været single i flere år og ikke har nogen børn, er han en mand med visse svagheder.

»Men en af mine styrker har altid været, at jeg er god til at tilpasse mig de omstændigheder, jeg pludselig kan blive en del af, og som jeg ikke kan ændre på. Og lige nu er virkeligheden, at vi befinder os i en tid med en pandemi, og at jeg selv er midt i en stille skriveproces seks dage om ugen. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.«