Dansk stjerneinstruktør skaber ballade igen: »Medierne bør ikke gå med på den slags«

Allerede inden premieren på Nicolas Winding Refns nyeste TV-serie skaber instruktørens nye værk ballade blandt de danske kritikere.

»Too Old to Die Young«, der lanceres af Amazon 18. juni, varer nemlig hele 13 timer, hvoraf pressen kun har fået tidlig adgang til de midterste afsnit. Dermed giver det ikke mening at anmelde serien, mener Politikens Joakim Grundahl.

»Alene det, at pressen kun har fået adgang til afsnit fire og fem ud af ti, gør det umuligt at sige noget fornuftigt om karakterer og plot,« skriver kritikeren under overskriften »Kan man overhovedet anmelde 900 minutters TV med Refn?«

Heri forklarer Grundahl også, hvordan tidligere Nicolas Winding Refn-film som »Neon Demon« og »Only God Forgives« har sat sig ud over de normale anmeldelseskriterier som »karakterudvikling og et fremadskridende plot med vekslende dramatisk intensitet«.

Men det er et krukket og uprofessionelt standpunkt, mener chefredaktør Claus Christensen fra Filmmagasinet Ekko.

»Det svarer jo lidt til at sige, at Nicolas Winding Refn er Gud. Og ingen anmelder ham. Jeg mener i princippet, at alting kan anmeldes. Også de af Andy Warhols film, der viser en sovende mand. Keder man sig? Keder man sig på en interessant eller en uinteressant måde? En anmeldelse er jo bare en vurdering af en oplevelse, og Refn har selv slået på, at episoderne i hans serie nærmest kan ses i vilkårlig rækkefølge,« påpeger Claus Christensen, der understreger, at Politiken jo ellers »kaster stjerner efter hvad som helst«.

»Jeg har stor respekt for medier som Weekendavisen, der ikke tildeler hjerter og stjerner. Men at man undlader at tildele stjerner i særlige tilfælde, giver ingen mening. Verden har forandret sig. En spillefilm varer ikke længere to timer. Her har Refn lagt op til, at han har skabt noget helt nyt, der aldrig er set før. Det kunne være vældig interessant, men vores anmelder beretter så, at så nyskabende er det heller ikke,« forklarer Claus Christensen, der understreger, at en endelig anmeldelse af »Too Old to Die Young« kommer i næste nummer af Ekko, hvor hele serien har været tilgængelig. Det samme kunne Politiken havde valgt at gøre, siger chefredaktøren.

En krukket PR-vogn

Det er langt fra første gang, at lanceringer af nye film og serier skaber problemer i filmbranchen.

I de senere år er det blevet stadig mere almindeligt at lade kritikere underskrive embargoer, der forhindrer dem i at anmelde før en fastlagt dato. Sidste år gik det helt galt, da TV 2 kun ville se positive anmeldelser af TV-serien »Kriger« inden en given dato. Andre gange bliver kritikerne bedt om at se afsnit i særlige rum.

»Generelt er hele PR-apparatet omkring dansk film ret stort. Der stilles store krav, og det bliver stadigt sværere at agere som uafhængigt medie. Derfor skal vi også tænke os om, når en instruktør kun vælger at vise to udvalgte afsnit for verdenspressen,« siger Claus Christensen.

Andre medier, som Filmz, har valgt at anmelde de to uddelte afsnit. Her blev karakteren fire ud af seks stjerner.

Men den tilgangsmåde er helt forkert, mener filmredaktør Jacob Ludvigsen, Soundvenue.

Miles Teller spiller hovedrollen som Martin Jones i »Too Old To Die Young«, der splitter de danske anmeldere. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Vi vil aldrig anmelde en serie ud fra afsnit fire og fem. Jeg mener faktisk, at det er useriøst,« siger Jacob Ludvigsen, der understreger, at serien – uanset hvad man synes om den – har en form for kronologi.

Gudsjammerligt kedsommelige afsnit

»Der er jo en fremadskridende handling, der er en kontekst, som du har svært ved at forstå uden at være med fra begyndelsen. Hvis vi holder os til at anmelde de to afsnit, som Nicolas Winding Refn har udvalgt, lader vi os spænde for en krukket pr-vogn,« siger Jacob Ludvigsen, der ikke vil spille med på Amazons »nissestreger«.

»Medierne bør ikke gå med på den slags.Vi anmelder serien, når vi har set den fra første til sidste sekund. Vores anmelder fortjener faktisk en særlig applaus for sin heroiske indsats. De to første afsnit er nemlig gudsjammerligt kedsommelige,« slutter Ludvigsen.

Politikens Joakim Grundahl medgiver, at lanceringen af serien virker som et pr-stunt, hvor man kun lader anmelderne se det bedste.

»Hvis det er tilfældet, er det dybt problematisk,« medgiver Joakim Grundahl. Han har dog svært ved at se, hvorfor det er »krukkeri« at fravælge en anmeldelse, som Politiken har gjort.

»Den kritik viser jo bare, at kritikerne er groet fast i nogle konventioner om, hvordan man dækker kunsten. Måske er det ikke al kunst, der kan presses ind i en form med hjerter og stjerner,« slutter Joakim Grundahl.

Berlingske anmelder »Too Old to Die Young«, når kritikerne er kommet igennem de første afsnit.

Det har ikke været muligt at fange redaktionen bag filmsitet Filmz.