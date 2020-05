Coronavirus får ikonisk rygerværtshus til at droppe smøgerne

I næsten 100 år har røgen lagt sig tæt om gæsterne på Jernbanecafeen, der er et af Københavns mest ikoniske værtshuse.

Men når stedet genåbner, bliver det uden røg. Det store fokus på sundhed og coronavirus har fået ejeren, Agnete Bjørlig, til at træffe en stor beslutning og sende rygerne udenfor.

Agnete Bjørlig, ejer i tredje generation af Jernbanecafeen »I øjeblikket taler alle om helbred. Hvis ikke det får en indflydelse på vores opfattelse af rygning, så ved jeg ikke, hvad der skulle.«

»Vi har mange kunder, der kommer for at ryge, men jeg hører også fra mange, der ikke kan holde røgen ud. I øjeblikket ser vi konstant billeder af læger og sundhedspersonale, og alle taler om helbred. Hvis ikke det får en indflydelse på vores opfattelse af rygning, så ved jeg ikke, hvad der skulle,« siger Agnete Bjørlig, der har overtaget værtshuset fra sine forældre.

Hun er selv ikkeryger og har for nylig investeret i et gigantisk luftrensningsanlæg, der nu skal sendes retur. Selv om det koster »spidsen af en jetjager«, er hun sikker på, at beslutningen er rigtig.

»Gæsterne er blevet mere sensitive, turisterne kan slet ikke forstå, at man må ryge her, og hvis jeg nogensinde skal have røgen ud af Jernbanen, så er det nu.«

Brev til Mette Frederiksen

Det er 13 år siden, at rygeloven blev vedtaget, og rygning dermed blev forbudt på alle større barer. Dengang var tiden en anden. Agnete Bjørlig husker det, som om hun bare var glad for, at Jernbanecafeen var så lille, at rygerne kunne blive indenfor. Så kom coronavirussen.

»Under lukningen har vi renoveret baren, og der har jeg gået og fjernet nikotin og tænkt: »Det kan ikke være meningen, at det skal være sådan her«. Sidste år fik jeg konstateret nedsat lungekapacitet, og jeg kan ikke se mig selv være ejer af et værtshus, jeg ikke kan besøge.«

Beslutningen om at gøre Jernbanecafeen røgfri er fulgt op af et brev, som Agnete Bjørlig har skrevet til statsminister Mette Frederiksen (S) og til de politiske sundhedsordførere, hvori hun gør opmærksom på, at det er helt forkert, når rygeloven tillader røg på de mindre værtshuse.

De hvide askebægre har ofte været fyldt på Jernbanecafeen. Men nu er det slut, skriver værtshuset i sit nyhedsbrev. Rygerne er velkommen til at ryge – på gaden.

»Der burde komme et direktiv om, at der ikke må ryges indenfor, så der er ens konkurrencevilkår for alle. Det giver jo ingen mening at lade det fortsætte på små værtshuse. Der dør omkring 12.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme i landet hvert år. Samtidig sætter vi himmel og jord i bevægelse for de få, der dør af corona,« siger Agnete Bjørlig, der også har været i kontakt med stedets tidligere ejer, sin mor, før hun tog beslutningen.

Det er en tjeneste til gæsterne

Den overraskende melding om, at Jernbanecafeen fremover er røgfri, er blevet godt modtaget, siger Agnete Bjørlig. Selv stamkunderne er godt tilfredse.

Faktisk er det kun den næste generation, nemlig Agnete Bjørligs børn og dermed stedets måske kommende ejere, der er betænkelige.

»Og de anbefalede mig ellers at droppe rygningen, da jeg overtog for 17 år siden,« siger Agnete Bjørlig, der glæder sig til, at Jernbanecafeen kan åbne – hvornår det bliver, er ikke afgjort.

Agnete Bjørligs vurdering er, at man ikke kan skabe den samme stemning, hvis alle gæster skal holde en meters afstand, og hun går netop nu og venter på at høre, hvilke præcise regler der gælder for genåbningen. Kommer afstandskravet længere ned, skal der også åbnes for Jernbanecafeen – men i en ny og sundere udgave.

»Nu føler jeg faktisk, at jeg gør alle gæster en tjeneste,« siger Agnete Bjørlig.