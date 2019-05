Britneys manager: »Det er ikke sikkert, hun kommer til at optræde igen«

Sagaen om Britney Spears’ mentale helbred fortsætter. Stjernen har for nylig været indlagt en måned på et psykiatrisk hospital, og i nu giver hendes manager, Larry Rudolph sin vurdering af hendes tilstand til Variety.

»I forhold til, hvad jeg har fået at vide, så er det klart for mig, at hun ikke skal tage tilbage på det her ophold i Vegas. Ikke i den nærmeste fremtid og måske aldrig igen,« siger han til mediet.

Britney skulle have startet sin koncertturné i Las Vegas i midten af februar, men måtte aflyse kort forinden på grund af udmattelse efter hendes far i efteråret var alvorligt syg. Sangerinden er diagnosticeret bipolar, men ifølge hendes manager, blev hun nødt til at aflyse, da hendes medicin ikke længere virkede.

Larry Rudolph har været Britneys manager fra 1998-2004 og igen fra 2008 og til i dag. Ifølge ham er det uvist, hvornår sangerinden er rask nok til at optræde - hvis hun altså bliver det.

»Jeg vil heller ikke have, at hun begynder at arbejde igen, før hun er klar. Både fysisk, mentalt og passionsmæssigt. Hvis den tid aldrig kommer igen, så kommer den aldrig.«

#FreeBritney

Managerens udmelding kommer efter et par turbulente måneder for sangerinden. Efter hendes indlæggelse blev offentligt kendt, har hun holdt lav profil. Det har fået flere fans til at spekulere i, hvorvidt Britney er indlagt imod sin vilje.

Larry Rudolph, Britney Spears' manager »»I forhold til, hvad jeg har fået at vide, så er det klart for mig, at hun ikke skal tage tilbage på det her ophold i Vegas. Ikke i den nærmeste fremtid og måske aldrig igen.««

I påsken startede kampagnen #freeBritney på sociale medier, der antydede, at det er Spears’ far, der har fået hende indlagt på psykiatrisk hospital. Også kendisser som Paris Hilton og Miley Cyrus har støttet kampagenen. 22. april demonstrerede en lille gruppe fans foran rådhuset i West Hollywood imod det, de mente var en ufrivillig indespærring af sangerinden.

For et par uger siden brød Britney endelig sin tavshed i en video på Instagram, hvor hun sagde: »Alt er godt. Min familie har oplevet en masse stress og angst på det seneste, så jeg havde brug for noget tid til at håndtere det. Men bare rolig: Jeg er tilbage meget snart.«

Hun skrev desuden: »Der er rygter, dødstrusler mod min familie og mit team, og der bliver sagt så mange skøre ting. Jeg prøver at passe på mig selv og min familie, men alt det der sker, gør det sværere for mig. Lad være med at tro på alt du læser og hører,« fortsætter sangerinden.

Faderen har juridisk råderet

Siden sit berømte sammenbrud i 2007, hvor hun barberede sig skaldet for rullende kameraer og blev indlagt på et psykiatrisk hospital, har Britney været under juridisk administration af sin far, Jamie Spears. Det betyder, at han sammen med en advokat tager alle beslutninger vedrørende hendes økonomi, indkøb og hvilke personer, hun omgås.

Britney Spears er stadig under administration af sin far, og det er det forhold, som har fået flere fans til at mistænke Spears-familien for at kontrollere sangerinden.

I starten af april deltog Britney Spears i den 29. udgave af GLAAD Media Awards i Beverly Hills, Californien. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men i et interview med Variety langer Britneys manager dog ud efter #freeBritney-bevægelsen.

»Det, der bekymrer mig, er at det ikke er baseret på facts. De personlige problemer, som Britney kæmper med, er meget komplicerede, og der er en årsag til, at hun er under administration. Retten i staten Californien tager det meget seriøst. Jeg håber, at folk lader hende få noget privatliv.«

Efter managerens udmeldinger har retten i Californien nu beordret en undersøgelse af de parter, der holder hende under juridisk administration. Sidste ord er formentlig ikke skrevet i sagen om Britney.