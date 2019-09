Brit Awards indfører kønsneutrale kategorier: Piers Morgan skyder skylden på Sam Smith

Når den britiske pladeindustris store prisuddeling, Brit Awards, løber af stablen i 2021, bliver det uden de traditionelle kønsopdelte kategorier.

Det bliver altså slut med »Bedste kvindelige kunstner« og »Bedste mandlige kunster«.

Priserne skal i stedet uddeles i ikkekønnede kategorier, og det har skabt debat på nettet.

»Ideen om at man ændrer hele award-kategorier, fordi én fyr beslutter at vågne op en dag og sige, at han er non-binær, det er noget pjat,« siger Piers Morgan.

Den britiske journalist og TV-personlighed Piers Morgan har blandt andre været ude med riven. Han kalder det nye tiltag noget »pjat« og mener, at popstjernen Sam Smith bærer skylden for awardshowets nye kønsneutrale kategorier. Det skriver det britiske medie Metro.

Kønsneutrale kategorier

I marts meldte Sam Smith ud, at han er nonbinær og altså hverken identificerer sig med det mandlige eller det kvindelige køn. For to uger siden lagde den populære sanger desuden et billede på sin Instagram med teksten »Mine pronominer er ‘de’ og ‘dem’«. Med andre ord: Han vil ikke betegne sig selv som hverken han eller hun, men som flere køn.

Piers Morgan »Du kan gøre, hvad fanden du har lyst til. Men lad være med at ændre det hele for din skyld.«

Udmeldingen om Brit Awards kønsneutrale kategorier kom få dage efter Sam Smiths billede, og det har fået Piers Morgan til at reagere.

»Ideen om, at man ændrer hele award-kategorier, fordi én fyr beslutter at vågne op en dag og sige, at han er nonbinær, det er noget pjat,« siger han i mandagens udgave af »Good Morning Britain«.

Pier Morgan vil ikke blande sig i Sam Smiths nye pronominer, men er irriteret over ændringen i Brit Awards kategorier.

»Al respekt til ham. Hvis du gerne vil det, Sam Smith, så er det intet problem. Du kan gøre, hvad fanden du har lyst til. Men lad være med at ændre det hele for din skyld,« siger han.

Vil gå ud over kvinderne

Efter Brit Awards’ planer er kommet frem, har en anonym kilde fra musikindustrien udtalt til The Sun:

»Chefer lytter til de forandringer, der sker i industrien. Kategorierne vil udvikle sig i de kommende år.«

Piers Morgan er dog bange for, at de kønsneutrale kategorier vil gå ud over kvinderne i musikbranchen, når der skal uddeles statuetter.

»Hele pointen med at have kønskategorier er at gøre det fair og lige. Nu går vi den anden vej, og det er åbenbart et fremskridt. Jeg synes, det er en omgang pladder,« siger han.

Brit Awards nye tiltag står ikke alene. I 2012 besluttede Grammy Awards at droppe de kvindelige og mandlige kategorier for »at være mere inkluderende«.

Det britiske prisudelingsshow beholder efter planerne »Bedste kvindelige/mandlige kunstner« næste år og venter til 2021 med de kønsløse kategorier.