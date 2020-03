Branding-ekspert om Wozniackis skifte til TV: »Var det useriøst reality, ville det være slemt«

Ganske som en lang række andre forhenværende sportsstjerner har gjort det, skifter nu også Caroline Wozniacki banehalvdel og går fra tennis til reality-TV.

Onsdag kom det frem, at Caroline Wozniacki, hendes ægtemand, David Lee, og resten af familien skal medvirke i en ny realityserie på Kanal 5. Her skal familien i fællesskab og med hjælp fra en række vejledere træne sig op til at bestige et bjerg.

Hvorfor kaster Wozniacki sig nu ud i TV-genren, når hun blot kunne trække sig tilbage?

Ifølge forsker i sportsøkonomi og branding ved Professionshøjskolen UCN, Kenneth Cortsen, er det et bevidst valg, at Caroline Wozniacki går netop den vej.

»Nu har Wozniacki stoppet karrieren, og derfor er der mulighed for at lade danskerne komme tættere på hende og familien – og for at komme i øjenhøjde med befolkningen,« mener han.

»Som sportsbrand skal man være bevidst om, at skal man forlænge levetiden og kapitaliseringen af sit brand efter den aktive karriere, så handler det om at bygge en bro, så man bevarer en rimelig grad af synlighed,« siger Kenneth Cortsen.

Skal man som Caroline Wozniacki og den øvrige familie bevæge sig fra sport til TV, er det meget væsentligt, at man vælger det helt rigtige. Som eksponeret person er man ifølge Kenneth Cortsen, udsat for både risici og muligheder, når man vælger at stå frem – og vælger man det forkerte, kan befolkningen opfatte valget negativt.

»Kigger man på en transfer fra elitesport til bjergbestigning, er der tale om en naturlig transfer. Det er en aktivering, hvor man bringer kroppen i spil med en fysisk og social del. Der er overførbare egenskaber mellem elitesport og bjergbestigning. Det giver en legitimitet til at gå ind i et nyt domæne, hvor hele familien har kompetencer,« siger han om familiens valg om at gå realityvejen.

At Wozniacki foretager en overgang til reality-TV kommer ikke bag på Kenneth Cortsen.

»Hele familien er professionel og vant til at træde op på en scene. Den er vant til opmærksomhed og til at håndtere den. De er vant til at leve i rampelyset, og det kan være en stor fordel i denne henseende,« mener han.

Klogt valg

Kenneth Cortsen ser det som et fornuftigt valg, at det lige netop er bjergbestigning, valget er faldet på. Caroline Wozniackis brand udstråler vedholdenhed og fighterånd og som en imagetransfer over i en helt ny beskæftigelse, er det i et brandingperspektiv et klogt valg.

»Hvis de tackler det, som jeg forventer det, med professionalisme og hovedet højt, så tænker befolkningen, at det er sejt og cool. Denne transfer virker velvalgt i forhold til, hvad de ellers kunne have kastet sig ud i,« forklarer han.

Fra venstre: Susan Lee, Anna Wozniacki, Piotr Wozniacki, Caroline Wozniacki, David Lee og Patrik Wozniacki.

Kenneth Cortsen peger på, at der er flere faldgruber i forhold til at skifte karriere. Hvis aktiveringen bliver negativ eller misforstået, kan det være skadeligt og en faldgrube for et personligt brand. Kenneth Cortsen understreger desuden at Wozniacki i alle aktive år har været bevidst om, hvordan man skaber kommercielle muligheder.

»Var det useriøst reality, i den måde det bliver opfattet på af seerne, ville det være slemt. Udefra set virker dette valg klogt og velovervejet. I forhold til image og til at skabe kommercielle muligheder, ser jeg denne mulighed som god.«

Kesslers og Bendtners privatliv på TV

Det hører ikke til sjældenhederne, at tidligere sportsstjerner bevæger sig ud i reality-TV. Man kan blandt andet følge bokseren Mikkel Kessler og hans familie, og senere i foråret kan man følge med i fodboldspilleren Nicklas Bendtner og hans kæreste, Philine Roepstorffs, liv.

For at skulle kunne lykkes i en ny branche, er det ifølge Kenneth Cortsen altafgørende for den tidligere sportsstjerne, at det valget falder på, er naturligt og meningsfuldt for den enkelte. Han mener, at det i dette tilfælde er et naturligt match, i forhold til hvad Wozniacki tidligere har stået for.

»Når tidligere topidrætsfolk skal forlænge levetiden på det personlige brand, skal de kaste sig ud i ting, der giver personlig mening. Når projektøren er slukket, så handler det om, at være bevidst om den synlighed og opmærksomhedsskabelse, der spiller en afgørende rolle i brandingprocessen. Det kan skabe kommercielle muligheder, hvis man aktiverer det rigtigt,« siger han.