Botox lammer internationale skuespillere

Selv om de danske anmeldere generelt er glade for Susanne Biers nyeste serie, »The Undoing«, er flere i oprør over Nicole Kidmans ansigt.

Den 53-årige skuespillerinde er nemlig så glat i huden, at man lige skal »vænne sig til, at Nicole Kidman er så strammet af Botox, som hun er«, som Politikens anmelder skriver. »Det er ærgerligt, for et sted inde bag et udtryk støbt i kevlar fornemmer man en skuespiller med skarp sans for de følelsesudsving, hendes rolle kastes ud i.«

Også Berlingske anmelder bemærker, at Kidman møder »hver af handlingens overraskende twists med det samme forstenede og uforanderlige chok mejslet i sit kronisk unge ansigt«, men understreger også, at der kan være en pointe. Nicole Kidman spiller trods alt en kvinde fra New Yorks øvre lag, hvor brugen af botox og fillers er relativt udbredt.

51-årige Renee Zellweger er en af de skuespillerinder, der har fået kritik for at få for meget botox. Her er hun fotograferet med den Oscar, hun fik for »Judy« tidligere på året. (Photo by Jean-Baptiste Lacroix / AFP) Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er ikke første gang, der skrives om skuespillerinders brug af plastikkirurgi, men det er sjældent, det indgår i anmeldernes vurderinger. Det viser, at problemet er blevet alt, alt for stort, siger instruktør – og formanden for Danske Filminstruktører – Christina Rosendahl.

»Absolut. De sidste fem år har det været sådan, at jeg har måttet sige nej til en masse navne, som den internationale caster har foreslået, for jeg vil ikke have ansigter, der er præget af botox,« siger Christina Rosendahl, der understreger, at botox lammer musklerne og dermed kan hæmme udtrykket.

»Selvfølgelig bliver det lavet mere og mere forfinet, men dybest set er det ikke et hæmmet ansigt, du ønsker på en skuespiller.«

»Gud, hvor er de naturlige«

Brugen af plastikirurgi er ikke ny. Udviklingens mest kendte ikon og skræmmebillede, Michael Jackson, fik allerede i 80erne forandret et brunt, bredt ansigt til et blegt ansigt med smal næse. Også sangerinder som Cher og Madonna har ændret udtryk, ligesom det skabte en del forargelse, da skuespillerinden Renée Zellweger dukkede op til Elle's Women in Hollywood Awards i 2019 med et helt forandret look. Også Jennifer Aniston har fået kritik for sin brug af fillers og botox.

Ifølge plastikkirug Marie Louise von Sperling er den slags sager dog stadig mest udbredt i USA.

»Når jeg sidder og ser danske serier, tager jeg tit mig selv i at tænke »Gud, hvor ser de naturlige ud,« siger Marie Louise von Sperling, der medgiver, at for meget botox eller brug af filler kan ramme mimikken.

Marie Louise Von Sperling, Plastikkirurg »Jeg plejer at sige, at plastikkirurgi skal være ligesom en god film: Du må ikke sidde og tænke for meget over, hvordan der er blevet lavet. Så mister skønheden sin charme.«

»Dit udtryk sidder jo omkring øjnene og ved munden, og derfor skal man virkelig passe på, hvad man gør. I USA er de generelt lidt mere glade for det behandlede look, herhjemme kan vi bedre lide det naturlige. Jeg plejer at sige, at plastikkirurgi skal være ligesom en god film: Du må ikke sidde og tænke for meget over, hvordan det er blevet lavet. Så mister skønheden sin charme.«

Sexisme, så det brager

Caster Elisa Lykke er enig i, at behandlingerne kan tage overhånd. Hun har ikke selv set »The Undoing«, men hun har bemærket traileren, hvor »Nicole Kidman ligner sig selv fra dengang, hun spillede med i »Days of Thunder«. Filmen er fra 1990.

Ifølge Elisa Lykke er det ikke det eneste eksempel på, at en skuespillerindes brug af skønhedskirurgi har ramt en films troværdighed, men hun mener, at problemet hænger sammen med de generelle forventninger til, hvordan vi ser ud – ikke mindst i Hollywood.

53-årige Nicole Kidman spiller overfor 60-årige Hugh Grant i »The Undoing«. Flere anmeldere kritiserer, at Kidmans ansigt er stivnet. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Hvis du lever som skuespillerinde i Hollywood, bliver du mødt med nogle ekstreme krav. Der er jo et kæmpe paradoks i, at vi forventer, at kvinder på 50 ligner kvinder på 35. Brad Pitt må gerne være gråhåret og have dybe rynker i panden, men kvinderne skal udstråle ungdom og ynde,« siger Elisa Lykke.

Det er Christina Rosendahl enig i.

»Det er helt tydeligt, at det især er skuespillerinderne, der får gjort meget ved deres ansigter, sikkert fordi der er benhårde krav til, at de holder sig unge og smukke. Det er jo sexisme, så det brager.«

Det naturlige vender tilbage

Ifølge Elisa Lykke er udviklingen dog ved at vende. Især i Danmark ser man stadigt flere skuespillerinder, der ser naturlige ud. I denne uge er der premiere på »Madklubben«, hvor tre modne skuespillerinder spiller selv sig, og denne uges Alt for Damerne har en naturlig Trine Dyrholm på forsiden.

»Jeg tror, at det hænger sammen med den #metoo-bølge, vi ser lige nu. Kvinder gider ikke få flere krav proppet ned i halsen. Måske kan de også selv se, at det rammer filmens troværdighed, fordi publikum har svært ved at identificere sig med et ubevægeligt ansigt,« siger Elisa Lykke, der dog understreger, at kvinder – ligesom mænd – gerne vil være den bedste udgave af sig selv. Af samme grund vil indgrebene nok fortsætte.

Christina Rosendahl tror dog ikke på, at problemet med plastikkirurgi vil komme til at dominere den danske filmbranche.

»Måske skyldes det, at vi stadig har lidt af arven fra dogme-bølgen, der dikterede, at man arbejdede med det, man havde. At der ligger en kvalitet i det, der er virkeligt,« siger hun.