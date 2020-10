Børnebog kritiseres for at være tykfobisk og udskamme tykke

En ny børnebog fra Jakob Martin Strid er kommet i vælten, efter at Jyllands-Postens anmelder og tykaktivister har kritiseret den for at udskamme og legitimere mobning af tykke mennesker.

Jakob Martin Strids børnebøger er ellers fast inventar på bogreolen i mange børnefamiliers hjem. Men denne gang falder forfatterens nyeste bog »I form med Tapiren« om den blå elefant Mimbo Jimbo bestemt ikke i alles smag.

Jyllands-Postens anmelder Gro Vase kalder bogen for »tykfobisk« med kapitler, der viste ikke bare mobning, men rendyrket tykfobi«, og generelt er »langt under stjerneforfatterens niveau«.

»Jeg er sjældent fortaler for børnebøger med en udpræget morale. Alligevel er det bekymrende, når så populær en forfatter lader Tapiren proklamere, at den ikke kan vise sig på stranden på grund af sin størrelse,« skriver anmelderen Gro Vase, der vælger at kvittere med to stjerner i sin anmeldelse.

Bogen handler om Tapiren, der til en fødselsdag propper sig med så meget slik og kage, at den bliver tyk. Da der senere skal leges gemmeleg, sidder Tapiren fast i en papkasse, som den har gemt sig i. De andre figurer må hjælpe Tapiren ud af papkassen, mens særligt krokodillen håner og driller Tapiren med dens vægt.

I resten af bogen forsøger Tapirens venner at få den til at tabe sig og nå sin »normal form«, og tapiren bliver blandt andet kaldt en »fedtklump, mens de forsøger at mase Tapiren ned i papkassen.

Tapirens fødseldagsmåltid består blandt andet af 100 M&Ms, seks stykker lagkage, syv boller med marmelade og en halv kagemand. Tegning: Jakob Martin Strid Fold sammen Læs mere Læs mere

Påvirker børn negativt

Til Politiken retter to tykaktivister ligeledes kritik af Strids bog. De mener, at den validerer mobning og udskamning af tykke mennesker, og at bogen kan give børn et helt forkert billede af, hvordan man bør opføre sig over for andre børn.

Ifølge tykaktivist og pædagog Christina Sand Henriksen bliver Tapiren fremstillet som klodset og uvelkommen, og det giver billedet af, at den skal tabe sig, hvis den vil passe ind i fællesskabet.

»Det kan helt sikkert gå ind og påvirke børn enormt negativt. Især hvis det er et barn, der i forvejen er udsat, bliver mobbet, er tyk eller kender følelsen af at være uden for,« siger tykaktivist Christina Sand Henriksen til Politiken.

Også tykaktivisten og socialpædagog Regina, der ikke har sit fulde navn i Politiken, siger til avisen, at hun selv ville være ked af, hvis børn, hun kender, skal læse bogen. Hun er især kritisk over for, at Tapiren bliver drillet af en af de andre figurer, krokodillen, som hun peger på ikke respekterer, når Tapiren siger fra over for de drillende kommentarer.

Lotte Hjortshøj, der er forlagschef for Børn og Unge på Gyldendal og redaktør på bogen, kan ikke genkende, at bogen udskammer tykke. I et skriftligt svar til Berlingske skriver Lotte Hjortshøj, at hun mener, at bogen handler om at komme ud af form og finde tilbage til sig selv igen.

»Bogens omdrejningspunkt handler om at blive væk fra sig selv og finde tilbage til sig selv og sin egen form i dette tilfælde Tapirform – sammen med sine venner – der som i den virkelig verden både driller, skubber, er irriterende og siger upassende ting – en leg med former og transformation. Det, tror jeg, både børn og voksne kan spejle sig i,« skriver Lotte Hjortshøj i et skriftligt svar

Når Tapiren fremstilles som klodset eller doven i bogen, og efterfølgende drilles med det af de andre karakterer, har det intet med Tapirens vægt at gøre, mener hun.

»Tapiren er til børnefødselsdag og er en tapir – en tapir har den facon en tapir har – og vores tapir er glad og stolt både over sin form og sin størrelse. Når Tapiren har været dum, doven og besværlig i alle de andre bøger ville det da være besynderligt, at han skulle optræde anderledes i denne bog. Det har intet med Tapirens vægt at gøre,« siger Lotte Hjortshøj.

Især krokodillen er ondskabsfuld over for Tapiren. Kan du forstå bekymringen for, at det kan påvirke børn og føre til mobning?

»Drilleri og ondskabsfuldheder har en plads i meget børnelitteratur – det giver børn mulighed for at spejle sig deres egen verden og forældrene mulighed for at tale og læse om det med deres børn. Så nej, det er jeg på ingen måde bekymret for – jeg ville finde det bekymrende, hvis dansk børnelitteratur ikke beskrev og berørte konflikter i relationer også i børnehøjde.«