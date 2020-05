Biografboss om genåbning: »Vi kan ikke drive biograf med ti personer i salen«

Sent onsdag aften blev det meldt ud, at genåbningen af blandt andet teatre, museer, biografer og zoologiske haver er fremrykket som en del af fase to. Derfor må netop de områder i kulturen åbne straks.

Nordisk Film driver 23 biografer i Danmark. De kan endnu ikke melde ud, hvornår de kan genåbne.

»Vi er nødt til at kende begrænsningerne. Det giver sig selv, at vi ikke kan drive biograf med ti personer i salen. Vi er nødt til at vide meget mere, og vi er nødt til at forstå, hvad det helt præcist betyder,« lyder det fra Asger Flygare Bech-Thomsen, administrerende direktør i Nordisk Film Biografer.

Asger Flygare Bech-Thomsen, adm. direktør i Nordisk Film biografer »Med en begrænsning på ti personer er det det det samme som at være lukket.«

Genåbningen af Nordisk Films Biografer afhænger altså af de helt konkrete retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Hvor mange folk må blive lukket ind i biografsalene, hvordan skal rækkerne inddeles og så videre.

»Det handler om forståelsen af forsamlingsforbuddet. Det er vigtigt, for at vi kan lave en ansvarlig beregning af, hvornår det er fornuftigt at åbne. Vi skal også finde ud af, hvad det betyder for støttepakkerne. Med en begrænsning på ti personer er det det samme som at være lukket,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

»Det er interessant, at vi må genåbne nu. Det viser, at man stadig kan blive overrasket. Sagt med et glimt i øjet så ligner det et politisk kompromis, hvis det er ment sådan, at nu kan biograferne åbne med maks ti personer,« siger han.

Nordisk Film biografer driver også 21 biografer i Norge. Her fik man lov at genåbne for nogle uger siden, og erfaringerne fra Norge viser, at det er muligt at åbne op med nye restriktioner.

I Norge må der ifølge Asger Flygare Bech-Thomsen være maks 50 personer i biografsalen med en meters afstand. Det betyder, at hver anden række er fjernet, hvilket reducerer kapaciteten betragteligt.

»Huslejen er det samme, om vi har 100 procent af sæderne eller 25 procent. Det giver sig selv, at vi kan ikke drive fornuftig forretning med kun 25 procents kapacitet. Det koster,« siger han.

Genåbningen af biograferne i Norge viser ifølge Asger Flygare Bech-Thomsen, at nordmændene gerne vil gå i biffen trods coronavirussen. De har som danskerne vænnet sig til at holde afstand og til god hygiejne. Undersøgelser, som Nordisk Film selv har foretaget, viser, at nordmændene er meget tilfredse med forholdene under genåbningen. De er trygge ved atter at være i biografen.

Er der film at se?

Det problematiske foruden økonomien i genåbningen er antallet af film. Mange film får simpelthen ikke premiere efter planen, da mange er udskudt.

»Der er et begrænset program at spille på. Der er ikke noget, der tyder på, at folk ikke vil i biografen, men de tager ikke afsted for enhver pris. Der skal være noget at se,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

Man kunne forestille sig, at alle de film, der skulle have haft premiere under nedlukningen, »bare får premiere nu«, men sådan foregår det langt fra. Asger Flygare Bech-Thomsen mener, at restriktionerne er afgørende for, hvilke film der får premiere.

»Jeg tror, at alle overvejer premieredatoerne, fordi restriktionerne er ganske afgørende. Har man brugt to år på en film, vil man gerne overveje, om man skal slippe den, når der er væsentlige begrænsninger, så den ikke kan spille sit fulde potentiale ind. Det, vi kan se, er, at filmene er blevet udskudt,« siger han.

Mange amerikanske udgivelser er blevet udskudt, og det danske marked er i filmens verden ikke et stort »territorium« at åbne op i. Her er områder som USA, Kina og andre store områder afgørende.

»Det, der afgør, om de store film får premiere, er afgjort af andre territorier end os,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

Lars Werge, direktør for brancheforeningen Danske Biografer »I den kollektive trafik kan du sidde ved siden af fremmede, så længe man kigger i samme retning, og det er jo det samme i en biograf.«

Mangler retningslinjer

Spørger man direktør for brancheforeningen Danske Biografer, som har 165 biografer rundt i landet som medlemmer, står og falder det hele med retningslinjerne.

»Vi skal have retningslinjerne på plads med myndighederne om, hvordan vi indretter biograferne, og det skal de enkelte biografer implementere, så det er trygt at komme ind og se en film,« siger direktør Lars Werge til Ritzau.

Han håber, at biograferne kan få lov at indrette sig på linje med retningslinjerne i busser og tog.

»I den kollektive trafik kan du sidde ved siden af fremmede, så længe man kigger i samme retning, og det er jo det samme i en biograf. Omvendt er der i kirkerne, hvor man også kigger i samme retning, andre krav til afstand, så det skal vi have nogle diskussioner omkring,« siger han.

Retningslinjerne ventes at blive meldt ud fra Kulturministeriet senere torsdag.