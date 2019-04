Billedanalyse: Er det her billedet på Brexit?

Man kan se på et gammelt billede med nye briller. Man kan også se på et nyt billede som en kommende klassiker.

Fotoet fra det britiske underhus onsdag sen aften kunne meget vel gå videre til vores undrende eftertid som noget helt særligt.

Det er taget af fotografen Mark Duffy og viser muligvis et afgørende øjeblik i Storbritanniens og måske endda Europas og dermed verdens historie.

Underhuset har for Gud ved hvilken gang debatteret premierminister Theresa Mays forslag til en aftale om Brexit og bevæget sig frem til sidste punkt:

Man har stemt om muligheden for flere af de såkaldte indicative votes i Underhuset. Altså om regeringen må sende flere prøveballoner ud til medlemmerne og dermed sikre sig opbakning til en bestemt løsning på forhånd.

Resultatet er få minutter før blevet råbt op til tumulter og stor bestyrtelse. 310 har stemt »ja« til muligheden for flere afstemninger. 310 har stemt »nej«.

Tungen på vægtskålen

En afgørelse kræver altså helt bogstaveligt den berømte tunge på vægtskålen – og den tunge viser sig helt usædvanligt som formanden eller »speakeren« selv.

Stemningen er spændt til det yderste. Medlemmer fra regering og opposition står på hver deres side af speakeren John Bercow og venter. Én holder sig for munden, én holder om sig selv med armene, et par stykker taler med hinanden eller kigger ud over kollegerne.

»Billedet fra House of Commons onsdag den 3. april 2019 ligner noget så sælsomt som et symmetrisk billede uden midtpunkt overhovedet – fordi ingen aner deres levende råd.«

Og ikke to gør helt det samme eller ser samme sted hen. Fotoet kan i den forstand minde om Rafaels klassiske »Skolen i Athen« fra 1511 i Vatikanets herlige Stanza della Segnatura. Man ser Platon og Aristoteles i midten plus Pythagoras i gang med arbejdet på en formel og nederst til højre så Rafaels portræt af sig selv.

Vi husker Pete Souzas intense »Situation Room« fra 2011 med den amerikanske præsident og diverse ministres reaktion på Osama bin Ladens død.

Barack Obama, Joe Biden og flere andre følger de sidste minutter af jagten på Osama bin Laden som hævn for attentatet på World Trade Center i 2001. Foto: REUTERS/Pete Souza

Vi kan ikke glemme Eddie Adams fotografi fra Vietnamkrigen anno 1968 med den summariske henrettelse af krigsforbryderen Nguyễn Văn Lém i Saigons gader.

En politimand henretter en vietcong i Saigins gader 1. februar 1968. Billedet blev i samtiden set som bevis på amerikansk voldsdominans - men vurderes anderles i dag på grund af offerets meget alvorlige forbrydelser få minutter før. Foto: Eddie Adams, AP

Og vi kender ikke nødvendigvis den nøjagtige beliggenhed af vulkanøen Ivo Jima – men har helt sikkert Joe Rosenthals billede fra 1945 af et hold soldaters arbejde med det amerikanske flag inde på nethinden.

Hvad vil vi huske Mark Duffys foto fra i onsdags for? John Bercow rejser sig 1,68 meter høj den onsdag og kaster sin stemme på nej-siden. Afstemningen ender altså med det nej til flere indicative votes om Storbritanniens farvel til fællesskabet.

Så eftertiden kunne meget vel se billedet fra i onsdags som billedet på Brexit selv. Fotoet er overfladisk set symmetrisk med de 34 personer nogenlunde fordelt på siderne og The Speaker i midten. Men selv om John Bercow et øjeblik er i søgelyset helt bogstaveligt, da viser resultatet sig kun som endnu et skridt ud i uvisheden om verdens fremtid.

